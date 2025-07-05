Как избежать инфекционных заболеваний за рубежом

Туризм
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Министерство здравоохранения РК предупреждает: с ростом туристических поездок сохраняется риск завоза опасных инфекций, не характерных для Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Где повышенный риск?

Регионы риска:

Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия — из-за влажного климата и высокой концентрации тропических заболеваний:

*  Высокая заразность

* Тяжелое течение

*  Сложности в лечении

Пути заражения:

* Загрязнённая вода и пища

* Укусы комаров

* Контакт с больными

* Половой путь

Профилактика инфекций:

Против холеры (Индия, Африка, Йемен и др.):

* Не пить воду сомнительного качества

* Пить только бутилированную/кипяченую воду

* Мыть овощи/фрукты и обдавать кипятком

Мыть руки с мылом после туалета, перед едой и т.д.

Против малярии, Денге и др. (Африка, Азия, Латинская Америка):

* Носить закрытую одежду

* Использовать репелленты

* Ставить противомоскитные сетки

* Применять фумигаторы и аэрозоли

Важно:

При первых признаках болезни — не заниматься самолечением, немедленно обратиться к врачу!

Факты и статистика:

* 17 пунктов пропуска в Казахстане обеспечены санитарно-карантинным контролем

* 50 000 человек пересекают границу РК ежедневно

* За 5 месяцев: 2,6 млн человек

* Выявлено: 43 пассажира с температурой — оказана медпомощь согласно алгоритма реагирования

Советы перед поездкой:

* Изучите эпидемиологическую ситуацию в стране назначения

* Пройдите профилактическую консультацию у врача

* Возьмите в дорогу базовый набор средств защиты

Будьте ответственны — берегите здоровье в путешествии!

#туризм #профилактика #инфекции

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