Министерство здравоохранения РК предупреждает: с ростом туристических поездок сохраняется риск завоза опасных инфекций, не характерных для Казахстана, передает Kazpravda.kz
Где повышенный риск?
Регионы риска:
Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия — из-за влажного климата и высокой концентрации тропических заболеваний:
* Высокая заразность
* Тяжелое течение
* Сложности в лечении
Пути заражения:
* Загрязнённая вода и пища
* Укусы комаров
* Контакт с больными
* Половой путь
Профилактика инфекций:
Против холеры (Индия, Африка, Йемен и др.):
* Не пить воду сомнительного качества
* Пить только бутилированную/кипяченую воду
* Мыть овощи/фрукты и обдавать кипятком
Мыть руки с мылом после туалета, перед едой и т.д.
Против малярии, Денге и др. (Африка, Азия, Латинская Америка):
* Носить закрытую одежду
* Использовать репелленты
* Ставить противомоскитные сетки
* Применять фумигаторы и аэрозоли
Важно:
При первых признаках болезни — не заниматься самолечением, немедленно обратиться к врачу!
Факты и статистика:
* 17 пунктов пропуска в Казахстане обеспечены санитарно-карантинным контролем
* 50 000 человек пересекают границу РК ежедневно
* За 5 месяцев: 2,6 млн человек
* Выявлено: 43 пассажира с температурой — оказана медпомощь согласно алгоритма реагирования
Советы перед поездкой:
* Изучите эпидемиологическую ситуацию в стране назначения
* Пройдите профилактическую консультацию у врача
* Возьмите в дорогу базовый набор средств защиты
Будьте ответственны — берегите здоровье в путешествии!