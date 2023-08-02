65 миллионов тенге похитила со счетов казахстанцев киберпреступная группа в Шымкенте

Происшествия, Общество, Киберугрозы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Похитившие более 65 млн тенге со счетов казахстанцев члены киберпреступной группировки осуждены, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Шымкента. 

Фото: Kazpravda.kz

Как рассказали в полиции, началом расследования послужило заявление жителя города, ставшего жертвой интернет-мошенничества. Доверившись лже-сотрудникам банка, мужчина лишился 4 млн тенге. «Банкиры» позвонили с неизвестного номера и, сообщив о возможном покушении на его финансы, попросили проделать несколько онлайн-операций на телефоне для сохранения своих средств. Так горожанин оформил два кредита и перевел их на якобы безопасные счета.

«Факт следователи зарегистрировали по уголовной статье «Мошенничество». На розыскные мероприятия задействовали специальную группу по борьбе с киберпреступностью городского департамента полиции. Проделанный ряд оперативных работ позволил выйти на след злоумышленников. Оказалось, что преступление совершено целой мошеннической группой, орудовавшей по всей стране», – пояснили в департаменте.

Так, по данным полиции, шесть молодых мужчин, уроженцев Шымкента, за полгода обокрали счета 27 казахстанцев на сумму более 65 млн тенге. Среди потерпевших жители столицы, Алматы, Петропавловска, Кокшетау, Уральска, Караганды и других регионов.

Сообщается, что четырех членов преступной группы полиция задержала на территории мегаполиса и Туркестанской области, а остальных двух в результате международного розыска нашли в России.

«Следствием установлено, что у каждого из них была своя обязанность. Один исполнял роль главаря и давал задания, другие находили дропперов и снимали выручку в банкоматах. Томы уголовного дела с доказательствами полицейские направили в суд. Приговором суда мошенники лишены свободы от трех до четырех лет», – заключили в ДП.

#полиция #Туркестанская область #Россия #банки #группировка #киберпреступность #суд Шымкент #65 миллионов

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