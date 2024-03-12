Семь человек погибли в результате взрыва газа на шахте в Китае

Еще двое остаются заблокированными под землей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Инцидент произошел 11 марта в провинции Аньхой на востоке Китая, на угольной шахте «Сецяо» компании Huaihe Energy, в тот момент, когда 24 горняка работали под землей в шахтном стволе.

22 шахтерам удалось выбраться на поверхность, однако семеро из восьми, получивших серьезные травмы, скончались.

Спасательная операция продолжается, спасатели пытаются добраться до оставшихся двух пропавших рабочих.

Угольная шахта «Сецяо» - это крупная государственная шахта с годовой производственной мощностью 9,6 млн тонн.

Еще одно происшествие случилось в понедельник, на севере Китая. Пятеро человек погибли и еще двое пропали без вести в результате обрушения в подземном угольном бункере в провинции Шаньси.

Трагедия произошла на угольной шахте компании Taoyuan Xinlong coal industrial corporation в уезде Чжунъян вышеупомянутой провинции.

По состоянию на утро вторника были найдены и извлечены тела пяти погибших шахтеров. Поиски пропавших продолжаются.