Шакира построит школы в Колумбии после разрушительных землетрясений

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Шакира построит десять школ в Колумбии, недавно содрогнувшейся от мощного землетрясения магнитудой 7,4. Чтобы помочь пострадавшим, артистка прервала отдых и приехала в страну в сопровождении филантропа Говарда Баффетта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Спустя неделю после мощного землетрясения певица Шакира прибыла в один из наиболее пострадавших городов своей родины — Чоко, где посетила разрушенные школы и пообщалась с местными школьниками. В планах артистки — построить новые школы и восстановить местный Технологический университет.

«Мы твердо намерены не оставлять жителей Чоко без поддержки до тех пор, пока каждый из них не сможет вести нормальную жизнь, пока каждый ребенок не сможет вернуться в школу. Мы глубоко тронуты. <...> Перед Чоко есть исторический долг. <...> Мы построим в регионе десять новых школ», — заявила она.

Средства на помощь региону будут выделены из фонда Шакиры Pies Descalzos, он предоставит $500 тыс., также $500 тыс. перечислит концертный промоутер Live Nation. Помимо этого, в благотворительном акте примет участие американский филантроп Говард Баффетт.

В понедельник, 10 августа, в Колумбии случилось самое мощное за последние десять лет землетрясение. Подземный толчок случился вечером на западе страны, в провинции Чоко на глубине 107 км. Землетрясение почувствовали не только в Колумбии, но и в Эквадоре, Венесуэле и Панаме, а также в столице страны, Боготе, которая находится в 400 км от эпицентра.

Наибольшее число жертв зафиксировали в колумбийской провинции Рисаральда. Также сильно пострадал крупный западный город Кали: там обрушилось более 20 зданий и десятки людей оказались под завалами. В столице региона Чоко тоже есть пострадавшие и серьезные повреждения зданий. В Кали, Армении и Манисалесе ввели комендантский час. А сразу в шести аэропортах на западе страны — в Перейре, Манисалесе, Кибдо, Армении, Картаго и Буэнавентуре — отменили все полеты.

По итогам второго дня после катастрофы фиксировали по меньшей мере 265 погибших и 496 пропавших без вести.