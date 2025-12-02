75 дней борьбы за жизнь: как шымкентские врачи спасли малыша весом 700 граммов

Здравоохранение
120
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сейчас ребёнок выписан домой с весом 2350 грамм, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Шымкента 

Фото: акимат Шымкента

В Шымкентском городском перинатальном центре врачи смогли спасти жизнь ребёнку, родившемуся на 26-й неделе беременности с весом всего 705 грамм. Беременность была преждевременно завершена из-за тяжёлой преэклампсии у матери.

Первые 56 дней малыш находился в отделении интенсивной терапии под постоянным наблюдением специалистов. Медики боролись за его жизнь 75 дней, применяя современные технологии и лекарственные препараты. Сейчас ребёнок выписан домой с весом 2350 грамм.

– Сохранение жизни детей с низкой массой тела требует бессонных ночей и переживаний. Для нас каждая спасённая жизнь  это большая победа. В лечении недоношенных и детей с крайне низкой массой тела используются высокотехнологичное оборудование и современные лекарства. Вся медицинская помощь оказывается в рамках системы ОСМС, – рассказала врач-неонатолог городского перинатального центра Сапаргуль Кожабаева.

По её словам, с начала года в центре родились 38 детей с экстремально низкой массой тела. Сохранение их жизни стало возможно только благодаря профессионализму специалистов и современному медицинскому оснащению.

 

#Шымкент #акимат #врачи #младенец

