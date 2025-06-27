Итоги работы за III сессию VIII созыва Мажилиса подвели сегодня в ходе собрания фракции партии AMANAT, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии

Фото: Али Галым

Депутаты обсудили ход реализации предвыборной программы «Вместе с народом!», а также подготовку к предстоящим выездам парламентариев в регионы для встреч с избирателями.

Как отметил в своем выступлении Спикер Мажилиса, Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, за минувшую сессию члены фракции выступили инициаторами 62 законов. Всего за VIII созыв было внесено свыше 5300 изменений и поправок в проекты законов. Также на пленарных заседаниях было оглашено 626 депутатских запросов. Кроме того, при каждом утверждении бюджета депутаты добивались поправок на сумму до 1,5 триллионов тенге для реализации инфраструктурных проектов в регионах. Таким образом, конкретные предвыборные обещания подкрепляются финансированием.

«Партия AMANAT реализует курс реформ на построение Справедливого Казахстана. Для этого мы обеспечиваем законодательную поддержку инициатив Главы государства. Все они направлены на обеспечение экономического роста и улучшение благосостояния казахстанцев. В целом можно сказать, что каждый закон, принятый в Мажилисе, был разработан при активном участии депутатов от AMANAT», – сказал он.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что в законотворческой работе депутаты сделали акцент на исполнении социальных обязательств государства перед населением, в том числе по обеспечению сел питьевой водой, реформе системы социального медицинского страхования, совершенствованию жилищных отношений. Также были приняты новые Бюджетный, Водный и Налоговый кодексы.

Особое внимание Ерлан Кошанов уделил реализации партийных проектов, которые направлены на решение конкретных проблем граждан. Так, комиссия «Жер аманаты» вернула государству 12,5 миллионов гектаров земли. Более 500 тысяч человек с проблемными задолженностями получили помощь в рамках проекта «Қарызсыз қоғам». По поручению Главы государства этот проект стал общенациональным. Почти 2000 акимов прошли обучение в рамках специального проекта «Школа акимов». Эти и другие инициативы партии нашли широкую поддержку в обществе. Как отметил Председатель партии, депутаты должны активно разъяснять все это гражданам.

В свою очередь заместитель руководителя фракции партии AMANAT в Мажилисе Павел Казанцев отметил, что в прошлом году две трети пунктов дорожной карты по реализации предвыборной программы партии были исполнены. К примеру, увеличена заработная плата отдельных категорий гражданских служащих на 20%, внедрена новая система расчетов для определения черты бедности от медианного дохода, в Карагандинской области запущена специальная программа льготной ипотеки для горняков и металлургов, в Западно-Казахстанской области обеспечен доступ к интернету в 70 отдаленных населенных пунктах и так далее.

Спикер Мажилиса поручил депутатам фракции ускорить работу по разработке законопроектов по вопросам развития приграничных районов и дачных кооперативов. Они будут внесены в Мажилис в следующей сессии.

Кроме того, в ряде районов планируется тиражировать опыт пилотного проекта «Baquatty audan», направленного на комплексное развитие сельских территорий, модернизацию образования, здравоохранения и обеспечение инклюзивной среды на селе. Также депутаты намерены разработать отдельный проект по решению проблемы молодежной безработицы, что особенно актуально в Год рабочих профессий.

В завершении собрания Спикер Мажилиса обозначил перед депутатами ряд задач в связи с предстоящими выездами в регионы. В ходе поездок мажилисмены посетят производственные и социальные объекты, проведут встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам. Особый акцент будет сделан на отдаленных населенных пунктах. Народные избранники изучат на практике как работают недавно принятые законы и насколько они отвечают запросам людей на местах. Также депутаты расскажут о вновь принятых новеллах и ознакомятся с наиболее значимыми проблемами, поднимаемыми гражданами. В дальнейшем вся полученная информация будет использована депутатами в законотворческой работе.