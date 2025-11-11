Около 70% из них не ремонтировались более тридцати лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, пресс-служба Правительства

На заседании правительства вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о ходе работ по модернизации и капитальному ремонту железнодорожных вокзалов, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, заказчиком проекта является национальная компания «Қазақстан темір жолы», а подрядные организации представлены местными исполнительными органами.

«В настоящее время проектно-сметная документация по 100 объектам находится на государственной экспертизе. Обеспечена подготовка к зимнему периоду. Установлены временные сооружения и зоны ожидания для пассажиров. Строительно-монтажные работы ведутся на 121 из 124 объектов. Что касается остальных трех вокзалов, по ним продолжаются научно-исследовательские работы в связи с тем, что они отнесены к объектам историко-культурного наследия. Ремонт на этих объектах будет проведен в 2026 году», – сказал вице-министр.

По его словам, около 70% вокзалов не ремонтировались более тридцати лет. В результате технических обследований выявлены дефекты несущих колонн и отдельных конструкций, делающие их непригодными для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим 42 объекта были полностью демонтированы.

«В этом году в эксплуатацию будут сданы более 80 вокзалов. Местным исполнительным органам и подрядным организациям необходимо усилить темпы строительно-монтажных работ», – заключил он.

Напомним, в ходе заседания правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дополнительно остановился на теме модернизации и реконструкции железнодорожных вокзалов. По словам главы Кабмина, акиматами отдельных областей плохо ведется контроль за ходом строительства.