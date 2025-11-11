Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дополнительно остановился на теме модернизации и реконструкции железнодорожных вокзалов, сообщает Kazpravda.kz

Было отмечено, что работы начаты в текущем году. В сжатые сроки определены подрядчики, с которыми были заключены договоры «под ключ» на приемлемых для них и акиматов условиях.

«Правительством было все сделано для своевременной реализации этой задачи. Однако, как видим, некоторыми акиматами слабо осуществляется контроль за ходом строительства. Высокие риски нарушения сроков наблюдаются в областях Жетісу, Абай, Ұлытау, а также в Акмолинской и Актюбинской областях. В Мангистауской области работы на одном вокзале отстают от графика. В городе Алматы затягивается модернизация вокзала Алматы-1. Считаю это недоработкой акиматов», – подчеркнул Бектенов.

Также он добавил, что все строительные работы должны быть завершены в установленные сроки с соблюдением качества. Персональная ответственность за данное поручение – на первых руководителях местных исполнительных органов.