Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла отметила 90-летие

Культура
Во Дворце Республики состоялся торжественный Гала-концерт, посвященный 90-летию Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Поздравительное письмо ПрезидентаКасым-Жомарта Токаева зачитал заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов.

«Поздравляю вас с 90-летием со дня основания Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла! Это – значимая веха в истории национального музыкального искусства. Филармония, основанная выдающимся Ахметом Жубановым, внесла огромный вклад в возрождение духовного наследия нашего народа, расширение горизонтов нашей культуры и популяризацию казахской музыки во всем мире. Многие выдающиеся деятели, оставившие неизмеримый след в духовной жизни нации, выступали на этой священной сцене», - говорится в поздравительном адресе Главы государства.

Гала-концерт объединил выступления всех ведущих творческих коллективов филармонии, представивших яркую палитру национальной музыкальной традиции и современных академических форм. В программу вошли произведения Нургисы Тлендиева, Мукана Тулебаева, Еркегали Рахмадиева, Тлеса Кажгалиева, Адиля Бестибаева, а также сочинения мировых классиков – Людвига ван Бетховена, Николая Римского-Корсакова, Антонио Вивальди и Пабло Сарасате.

90-летняя история Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла – значимый этап в летописи казахской музыки. Юбилейный концерт подчеркнул величие национального искусства и подарил зрителям по-настоящему незабываемые впечатления. В рамках концерта ветеранам филармонии, специально приглашенным гостям, деятелям искусства и зрителям была представлена тематическая выставка. На которой были отражены ключевые этапы становления филармонии, а также жизнь и творческий путь Нургисы Тлендиева.

#культура #концерт

