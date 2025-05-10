97-летний ветеран принял участие в посадке деревьев в Акмолинской области

День Победы
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Накануне Дня Победы в селе Коргалжын реконструировали и обновили центральный парк, символично назвав его Жеңіс саябағы. Сегодня в парке сажали молодые деревца, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба райакимата

В мероприятии по посадке деревьев принял участие 97-летний ветеран, почетный гражданин Коргалжынского района Кабылда Есмагамбетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

Аксакал не остался в стороне и с энтузиазмом присоединился к землякам, поддержав добрую инициативу.

Родился аксакал в 1928 году в отделении Зорман, Кенбидаикского сельского совета Коргалжынского района. Рано повзрослевший 13-летний юноша в 1941 году начал пасти скот. В 1942 году работал учетчиком, в 1945 году стал бригадиром животноводства. Позже работал зоотехником, руководил животноводческой фермой во время целины. 

Добрыми словами ветеран напутствовал всех, кто засучил рукава на благоустройстве родного села. Жители района также выразили благодарность аксакалу за жизненный пример, активную гражданскую позицию.

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