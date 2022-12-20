А что дальше?..

Колонка обозревателей
Кирилл Пяртель

Нынешняя декабрьская неделя отметилась сразу несколькими событиями, которые будут обсуждаться, наверное, еще очень долго.

Аргентина взяла «золото» чемпионата мира по футболу. При этом Месси, вероятно, поставил точку в давнишнем споре, кто круче: он или Роналду. Однако декабрьский мундиаль, равно как и Олимпийские игры, ставит перед организаторами крупных спортивных событий серьезный вопрос: «А что дальше?»

И это не вопрос о том, как далеко зайдут Марокко и марокканские болельщики. Спортивная индустрия в своем, если так можно выразиться, классическом виде достигла потолка в развитии. Академические помпезные состязания, требующие миллиарды долларов на организацию, становятся под силу далеко не каждой стране. Да и зритель уже порядком подустал от различных экспериментов, продиктованных исключительно коммерческими интересами.

На этом фоне Кубок Первого канала РФ по хоккею, в котором приняла участие казахстанская сборная, порадовал новым форматом 3 х 3, имеющим вполне серьезные перспективы стать олимпийским. Меньше спортсменов – больше действия. Круто! Главное, чтобы теперь очередной глобальный хоккейный турнир не провели где-нибудь в июле, погнавшись за футбольными трендами.

Важное казахстанское событие, которое изменило традиции, складывающиеся на протяжении трех десятилетий, – изменение формата празднования Дня Независимости. Суть даже не в количестве добавившихся будней, а в самой атмосфере. Очевидный акцент на вернувшийся в календарь День Республики позволил теперь больше вспоминать о декабрьских событиях. Мы стали другими именно после объявления суверенитета, и в этом на самом деле весь цимус последовавших затем преобразований!

В полной мере реализована идея, давно обсуждавшаяся в обществе: празднование Нового года сдвинулось на последнюю неделю декабря. Даже зажжение главной елки страны, праздничное оформление городов перенесли на 20 дней.

По традиции конец года завершается обзорами главных событий. Но в 2022-м, кажется, есть настроение быстрее перескочить в новый год, не зацикливаясь на прошлом. Слишком уж много было всего: тяжелого, сложного и непростого для осмысления.

На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев предупредил, что следующий год будет более сложным и трудным, чем нынешний. Итоги года в самом деле могут подождать, когда предстоит готовиться к новым испытаниям.

Какие это будут испытания? В принципе, весь декабрь мы говорили об этом: уровень жизни, повышение цен, качество работы чиновников, износ инфраструктурных объектов. Как-то так получилось, что мы оказались погружены в построение планов на светлое будущее и разборы героического прошлого, не замечая, что в текущем моменте все, мягко говоря, не в порядке. Ситуация с ТЭЦ – яркий пример. Все знали, понимали, предупреждали. Но ничего не сделали. Итог – плачевен...

В самом деле, довольно странно выглядит, когда в мановение ока находят парочку, промчавшуюся в неглиже на самокате по улицам Алматы, но годами не могут разобраться с куда более серьезными проблемами.

А еще был арест журналиста. Но это, скорее, проблема журналистики в целом, а не правоохранительных органов. Инсайдерство?.. Гонка за славой?.. Просто журналистская «принципность»? Дать ответы на эти вопросы призвано следствие.

В любом случае это еще одно важное испытание для всей информационной отрасли. Непростой, неприятный и крайне сложный экзамен на право считаться голосом новой цифровой эпохи.

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