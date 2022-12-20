Аргентина взяла «золото» чемпионата мира по футболу. При этом Месси, вероятно, поставил точку в давнишнем споре, кто круче: он или Роналду. Однако декабрьский мундиаль, равно как и Олимпийские игры, ставит перед организаторами крупных спортивных событий серьезный вопрос: «А что дальше?»

И это не вопрос о том, как далеко зайдут Марокко и марокканские болельщики. Спортивная индустрия в своем, если так можно выразиться, классическом виде достигла потолка в развитии. Академические помпезные состязания, требующие миллиарды долларов на организацию, становятся под силу далеко не каждой стране. Да и зритель уже порядком подустал от различных экспериментов, продиктованных исключительно коммерческими интересами.

На этом фоне Кубок Первого канала РФ по хоккею, в котором приняла участие казахстанская сборная, порадовал новым форматом 3 х 3, имеющим вполне серьезные перспективы стать олимпийским. Меньше спортсменов – больше действия. Круто! Главное, чтобы теперь очередной глобальный хоккейный турнир не провели где-нибудь в июле, погнавшись за футбольными трендами.

Важное казахстанское событие, которое изменило традиции, складывающиеся на протяжении трех десятилетий, – изменение формата празднования Дня Независимости. Суть даже не в количестве добавившихся будней, а в самой атмосфере. Очевидный акцент на вернувшийся в календарь День Республики позволил теперь больше вспоминать о декабрьских событиях. Мы стали другими именно после объявления суверенитета, и в этом на самом деле весь цимус последовавших затем преобразований!

В полной мере реализована идея, давно обсуждавшаяся в обществе: празднование Нового года сдвинулось на последнюю неделю декабря. Даже зажжение главной елки страны, праздничное оформление городов перенесли на 20 дней.

По традиции конец года завершается обзорами главных событий. Но в 2022-м, кажется, есть настроение быстрее перескочить в новый год, не зацикливаясь на прошлом. Слишком уж много было всего: тяжелого, сложного и непростого для осмысления.

На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев предупредил, что следующий год будет более сложным и трудным, чем нынешний. Итоги года в самом деле могут подождать, когда предстоит готовиться к новым испытаниям.

Какие это будут испытания? В принципе, весь декабрь мы говорили об этом: уровень жизни, повышение цен, качество работы чиновников, износ инфраструктурных объектов. Как-то так получилось, что мы оказались погружены в построение планов на светлое будущее и разборы героического прошлого, не замечая, что в текущем моменте все, мягко говоря, не в порядке. Ситуация с ТЭЦ – яркий пример. Все знали, понимали, предупреждали. Но ничего не сделали. Итог – плачевен...

В самом деле, довольно странно выглядит, когда в мановение ока находят парочку, промчавшуюся в неглиже на самокате по улицам Алматы, но годами не могут разобраться с куда более серьезными проблемами.

А еще был арест журналиста. Но это, скорее, проблема журналистики в целом, а не правоохранительных органов. Инсайдерство?.. Гонка за славой?.. Просто журналистская «принципность»? Дать ответы на эти вопросы призвано следствие.

В любом случае это еще одно важное испытание для всей информационной отрасли. Непростой, неприятный и крайне сложный экзамен на право считаться голосом новой цифровой эпохи.