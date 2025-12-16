Будучи молодым специалистом, я работал учителем в родном поселке Фабричный (ныне – село Каргалы) Жамбылского района. Тогда в школах страны декабрь был посвящен не только празднованию предстоящего Нового года, но и торжествам в честь Дня образования СССР, который отмечали 30 декабря. В учебных заведениях с середины месяца проводились фестивали дружбы народов: каждый класс представлял одну из республик СССР.

Вспоминаю, что 16 декабря ученики в национальных костюмах в актовом зале школы пели песни, читали стихи, танцевали, а в этот момент мы, преподаватели, узнали, что Динмухамед Ахмедович Кунаев, который возглавлял республику более 22 лет и пользовался огромным уважением у казахстанцев, на пленуме ЦК Компартии Казахстана смещен с занимаемой должности. На его место назначен человек, которого совсем не знали в республике.

Это было время перестройки, большая часть наших соотечественников верила в демократические преобразования, о которых постоянно говорили руководители из Москвы, а этот шаг партийной верхушки был явно антидемократическим. Мы все были возмущены несправедливостью. Узнали и о том, что в Алма-Ате молодые люди, не согласные с этим решением, начали выступать на митингах, и их протесты были жестоко подавлены. На несколько дней автобусное сообщение Фабричного со столицей было прекращено.

Тогда о декабрьских событиях была дана лишь небольшая официальная информация, подлинную правду мы узнали лишь после обретения Казахстаном независимости.

В 1986-м в акциях принимали участие представители разных этносов, проживающих в республике. И я хочу рассказать об уйгурском рабочем Абайдулле Рузиеве, которому в то время было 22 года.

Абайдулла родился в селе Караторык, что недалеко от Шилика, в многодетной семье дехкан Абдуллы Рузиева и Рахилям Баратовой, воспитывавших восьмерых детей. Он окончил в родном селе среднюю школу на уйгурском языке, работал в знаменитом совхозе имени Саттарова. В 1986-м подался в столицу, чтобы трудиться на известном в те годы заводе имени Кирова. Вскоре, получив общежитие, зажил обычной жизнью рабочего человека.

Абайдулла Рузиев рассказывает:

– Мое счастливое детство выпало на годы, когда Казахстаном руководил Кунаев. С огромным уважением к нему относились мои родители. Большим праздником для всех жителей села было, когда в совхоз несколько раз приезжал Динмухамед Ахмедович. Моих земляков он покорил скромностью, простотой в общении и знанием проблем аграриев. Они рассказывали, что Димаш Ахмедович задавал рабочим совхоза вопросы на казахском языке, а они отвечали ему на уйгурском, и все прекрасно понимали друг друга.

Зимой 1986-го мы, рабочие, были возмущены, когда за 18 минут пленума в столице сняли с должности нашего любимого руководителя. Узнав это, 16 декабря молодые рабочие завода (среди них был и я) ночью в общежитиях начали готовить транс­паранты, где было написано, что в республике должны пройти свободные и демократические выборы первого руководителя.

Утром 17 декабря мы прошли колонной по центральным улицам и пришли на главную площадь Алма-Аты. Кто был рядом со мной? Конечно, мои коллеги-рабочие родом из разных городов республики. Встретил там и своих соплеменников-уйгуров из Караторыка и Дружбы. Первая половина дня была мирная, но после 15.00 нас стали разгонять, бить дубинками, поливать ледяной водой, травить собаками, спровоцировав беспорядки. Рядом с нами было немало девушек-студенток из КазЖенПИ. Мы их стали защищать и вытаскивать из оцепления. В результате сами попали в окружение.

Меня избив схватили. Сначала посадили на 15 суток. Позже вновь арестовали, почти четыре месяца находился под следствием. Затем состоялся суд, мне дали пять лет колонии усиленного режима. Из них один год восемь месяцев провел в колонии недалеко от Актау, потом переводили в колонии-поселения в России и Акмолинской области. В целом провел в заключении три с половиной года. Нас, участников декабрьских событий, полностью реабилитировали в нояб­ре 1993 года.

После освобождения Абайдулла Абдуллович вернулся в родное село, стал работать каменщиком в ПМК. Вскоре переехал в Шилик, создал семью. Многие годы он трудился строи­телем в районном газовом хозяйстве. Сейчас занимается земледелием и садоводством. У нашего героя трое сыновей: они все выросли, получили образование. Старший сын живет в Алматы, средний, окончив университет, работает в Турции. Абайдулла с супругой, как это часто бывает на Востоке, живет с семьей младшего сына. Они уже воспитывают внуков.

Абайдулла Рузиев, скромный и немногословный человек, награжден юбилейными медалями, посвященными Дню Независимости, почетными грамотами, благодарственными письмами. Его часто приглашают на встречи в школы, колледжи и университеты, где он рассказывает о теперь уже давних событиях.

«Героем себя не считаю. Я просто выступил тогда, как и многие мои друзья, против несправедливости», – часто повторяет он.

Мне удалось поговорить с одним из самых авторитетных аксакалов села Караторык 75-летним Абдуллиным Ашировым.

– Я с детства хорошо знаю Абайдуллу: он вырос у меня на глазах, мы жили по соседству. Долгие годы общался с его родителями, это были порядочные, неразговорчивые и очень трудолюбивые люди, которых искренне уважали сельчане, – сказал он. – В их семье было развито обостренное чувство справедливости. Думаю, поэтому в декабре 1986 года Абайдулла со своими единомышленниками вышел на площадь.