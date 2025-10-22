Сегодня развитие челове­ческого капитала выступает ключевым направлением модернизации государства. Все большее значение приобретают принципы профессионализма и ответственности – как в системе госуправления, так и в частном секторе, во всех сферах общественной жизни. Эти вопросы становятся особенно актуальными на фоне масштабных изменений, происходящих в стране в последние годы.

Все реформы в системе гос­управ­ления реализуются в рамках инициативы Президента по построению Справедливого Казах­стана. Важным ориентиром при этом становится открытая и отзывчивая система управления, которая слышит своих граждан. Именно на данном принципе основана концепция «Слышащее государство», где человек находится в центре внимания. Обозначенная Касым-Жомартом Токаевым формула «Государство для человека, а не человек для государства» лежит в основе новой философии госслужбы.

На втором заседании Национального курултая Глава государства отметил, что, если мы хотим стать сильной страной, одних только политических и экономических реформ недостаточно. «Важно, чтобы произошла модернизация наших индивидуальных и общественных ценностей и моделей поведения, поменялось мировосприятие нашей нации. Без этого любые преобразования будут напрасны. Одним словом, если не изменятся наши помыс­лы и устремления, не изменится ничего», – отметил Президент.

Именно поэтому сегодня особенно важно формировать новое качество нации. Мы должны стать зрелым, ответственным, готовым к переменам обществом. Ведь перемены – естественная часть жизни. Их суть – в постоянстве самого процесса изменений, их ценность – в способности обновлять общество, обеспечить переход к новому уровню мышления, общественного сознания и личной ответственности. Идея Справедливого Казахстана – это стремление к такому качественному переходу.

Как отметил Глава государства, для построения Справедливого Казахстана каждый соотечест­венник должен стремиться стать ответственным гражданином. Понятия «Справедливый ­Казахстан» и «Адал азамат» тес­но связаны между собой.

Как сказал Президент, «справедливое общество утвердится только в том случае, если в каж­дой сфере на первом месте будут стоять ответственность и порядочность, будет жестко пресекаться коррупция, и все решения будут приниматься исходя из национальных интересов. Одним словом, истоки всех благих дел в обществе берут свое начало в идеалах ответственнос­ти, честности и верности долгу. Поэтому «Справедливый Казахстан» и «Ответственный гражданин» – это два взаимосвязанных понятия, которые всегда должны рассматриваться в качестве незыблемых опор нашей страны».

Жизнь в обществе подразумевает наличие гражданских обязанностей, и никто не может оставаться в стороне от их выполнения. Важно, чтобы каждый казахстанец умел брать ответственность на себя, не перекладывая ее на других. Осознание личной ответственности перед родителями, семьей, обществом и окружающей средой формирует гражданское сознание. А чувство долга перед Родиной – основа государственного мышления.

Такое понимание гражданственности придает понятию «Адал азамат» особую глубину. Это сочетание честности, граж­данского долга и зрелости, требующее высокой внутренней дисциплины и культурного уровня.

Адал азамат – это личность, стремящаяся к развитию и дейст­вующая в интересах общества. Ответственный гражданин берет на себя обязательства и выполняет их. Такие люди укрепляют фундамент Справедливого Казахстана. И чем больше их в обществе, тем устойчивее и сильнее наша страна. Адал азамат – опора государства.

Президент дал этому понятию четкую характеристику: «Наша новая общественная этика должна стать воплощением патриотизма, гуманности, культа знаний, профессионализма, бережливости, трудолюбия. Превыше всего должно цениться одно из самых значимых качеств личности – трепетное отношение к своей земле и стране. Человека, олицетворяющего эти благородные качества, можно охарактеризовать глубоким словосочетанием – Ответственный гражданин – Адал азамат».

Идея «Адал азамат» особенно важна для формирования нового типа государственного служащего. Это ориентир, который помогает переосмыслить суть служения государству. Сегодня, в условиях стремительной цифровизации, этот концепт приобретает новое значение. Он соединяет в себе мудрость прошлых поколений и готовность двигаться вперед.

Еще в начале XX века казахская интеллигенция говорила о необходимости воспитания новой личности – просвещенной, думающей, современной. Сегодня требования стали еще выше, а уровень ответственности масштабнее – глобализация, технологии, новые вызовы времени требуют не только знаний, но и высокой личной устойчивости.

Государственный служащий – не просто профессионал. Это лицо государства. Именно по его действиям люди судят о власти. Поэтому современный госслужащий должен сочетать технологическую грамотность с пониманием культурных и духовных основ общества. Уважение к справедливости и честности – те принципы, которые формируют устойчивую связь между государством и гражданином.

Именно таким должен быть Адал азамат – профессионал, нацеленный на качественные перемены в интересах страны. Его вклад проявляется в ежедневной честной работе, умении служить народу, неукоснительном соблю­дении принципа «Закон и Порядок». В этом, на мой взгляд, заключается смысл утверждения Главы государства «Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане».

Современное общество меняется стремительно. Уровень информированности граждан растет, запросы становятся более точечными и высокими. В таких условиях устаревшие бюрократические методы теряют эффективность. Новый госслужащий должен быть открытым, владеть цифровыми инструментами, мыслить креативно.

Агентство по делам государственной службы уже занимается подготовкой специалистов нового формата. Для этого внедряются подходы, ориентированные на реальные результаты и отказ от формализма. Сегодня от госслужащего требуются верность Родине, открытость, клиенто­ориентированность, личная ответственность и подотчетность. А также постоянное развитие. Переосмысление своей работы, устранение слабых мест, стремление к росту – часть новой профессиональной культуры.

Абай писал: «Сильная воля, светлый ум, доброе сердце». Именно такие качества и должны быть основой личности государственного служащего.

Наряду с профессионализмом все большее значение приобретают социальные навыки: диалог, эмпатия, управление эмоциями. Ведь главная цель госаппарата – умение услышать общество и действовать в его интересах. «Государственная служба – это особая ответственность перед своим народом, а не место для личного обогащения», – подчеркивает Президент.

Новая культура госуправления строится на принципе «Люди – прежде всего». Модель управления, основанная на доверии между обществом и государством, формируется в русле концепции «Слышащее государство». Эти подходы закреплены в проекте нового Закона «О государственной службе». Он выходит за пределы традиционного регулирования трудовых процессов, таких как поступление на службу, прохождение и выход из нее. Главное в нем – утверждение человекоориентированной и сервисной модели поведения госслужащих, предполагающей приоритет интересов граждан, открытость и ответственность перед обществом.

Важнейшей задачей остается также формирование антикоррупционной культуры. Это направление следует рассматривать как неотъемлемую часть концепции «Адал азамат». Ведь если госслужащий пренебрегает моральными нормами и не ощущает личной причастности к миссии государственной службы, его вряд ли остановит даже страх наказания.

Поэтому на первый план выходит формирование культуры честности и необходимость выявления глубинных причин коррупции. Как справедливо отметил Глава государства, «без устранения причин и условий коррупционных явлений – это борьба с ветряными мельницами».

Сегодня мы видим, как цифровизация значительно сокращает возможности для коррупции. Более 90% государственных услуг предоставляются в онлайн-­формате. Это около 250 млн услуг в год. Без бумажной волокиты, без очередей. И без коррупции, потому что она невозможна там, где есть прозрачность.

Ожидается, что развитие искусственного интеллекта в будущем кардинально изменит систему общественных отношений. Те страны, которые уже сегодня осознают значимость этих процессов и готовятся к ним, получат стратегическое преиму­щество. Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» является примером такого дальновидного подхода.

Как подчеркивается в Послании, современные технологии будут играть решающую роль в будущем. Развитие ИИ уже сегодня придает новый импульс системе государственной службы. Так, в Академии государственного управления работает Лаборатория искусственного интеллекта, внедрена система Smart HR – она обеспечивает объективный отбор кадров. Это шаги к укреплению доверия и открытости, исключению человеческого фактора.

Цифровые технологии, безусловно, помогают сделать гос­управление более прозрачным, справедливым и удобным для граждан. Все цифровые инициа­тивы направлены на создание единой, устойчивой экосистемы развития человеческого капитала в государственном секторе. В будущем они станут основой для выстраивания новой кадровой политики.

Кроме того, в формировании личности нового качества необходимо гармоничное сочетание осознанного выбора и ответственности каждого гражданина. Стремление к новому качеству – прочная основа для настоящих и будущих достижений Казахстана.

С данной точки зрения «Адал азамат» – не просто концепция или идеал. Это новая модель развития личности, в которой сочетаются нравственные принципы и профессиональные ориентиры. Такой человек способен быть проводником перемен, работать на благо общества и нести ответственность за результат.

Чем больше в нашей стране будет ответственных граждан – Адал азамат, тем прочнее станет фундамент государства.