Adidas запретит нанесение 44-го номера на форму сборной Германии из-за схожести с символом нацизма
388
Из-за нового шрифта на игровых майках номер 44 напоминает руну «зиг», которая в 30-40-е годы прошлого века служила символикой СС, сообщает издание championat.com со ссылкой на Sport Bild
Технический спонсор сборной Германии по футболу Adidas принял такое решение опасаясь обвинений в пропаганде нацизма.
Игроки в любом случае не смогли бы выбрать этот номер из-за правил турнира, но болельщики имели возможность заказать себе футболку с номером 44. Однако компания Adidas решила, что такого быть не должно.
Напомним, сборная Германии начнёт свой путь на домашнем Евро-2024 в группе A. Соперниками подопечных Юлиана Нагельсмана станут национальные команды Шотландии, Венгрии и Швейцарии.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля.