Адлет Кожанбаев избран акимом Семея

Общество
111
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Он набрал 89 441 голос

Фото Анатолия Тернова

За пост главы областного центра боролись три кандидата. За Каныша Тулеуова проголосовали 12 557 человек, за Айболата Бекжасарова – 9763. Вариант "против всех" выбрали 4310 избирателей, сообщает Kazpravda.kz

Всего в список избирателей включили 220 761 жителя, из них проголосовали 118 553 горожанина. 2482 бюллетеней признали недействительными. 

Адлет Кожанбаев родился 1 января 1980 года в селе Бигаш Кокпектинского района. Окончил "Пушно-меховой колледж Казпотребсоюз" в Семее по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит",  университет "Туран" по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит" и "Юриспруденция", а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Москве.

Трудовую деятельность начал в качестве кредитного работника в ликвидационной комиссии Семипалатинского филиала АО "Крамдсбанк". 

С 2001-го по 2013 год работал начальником отдела процессинга и мониторинга залогов, начальником кредитного управления, исполнительным директором.

В 2013-2014 годы был советником председателя правления АО "Темірбанк", директором филиала банка в Семее.

В 2014-2021 годы работал в АО "Жилстройсбербанк Казахстана" директором операционного департамента, управляющим директором, заместителем председателя правления.

В 2021-2022 годы принят на должность генерального директора Сервисной фабрики – филиала АО "Казахтелеком" в Алматы. 

С 2022-го работал руководителем управления финансов Абайской области.

В августе 2024 года назначен акимом Кокпектинского района.

#выборы #итоги #аким

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Сезон обещает быть интересным
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
«Актобе» – чемпион страны
«Сардар» воспитывает лидерские качества
Завершили первенство достойно
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Вуз как образовательный хаб приграничья
Внедрен институт старших солдат
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Сила музыки
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

Как проект по сбору старой одежды для переработки стал соци…
Депутат Мажилиса рассказал, как в РК будут регулировать инд…
Казахстанские родители стали лучше относиться к детям
Сотни тысяч казахстанцев проявили интерес к диктанту по фин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]