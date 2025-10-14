Фото Анатолия Тернова

За пост главы областного центра боролись три кандидата. За Каныша Тулеуова проголосовали 12 557 человек, за Айболата Бекжасарова – 9763. Вариант "против всех" выбрали 4310 избирателей, сообщает Kazpravda.kz

Всего в список избирателей включили 220 761 жителя, из них проголосовали 118 553 горожанина. 2482 бюллетеней признали недействительными.

Адлет Кожанбаев родился 1 января 1980 года в селе Бигаш Кокпектинского района. Окончил "Пушно-меховой колледж Казпотребсоюз" в Семее по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит", университет "Туран" по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит" и "Юриспруденция", а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Москве.

Трудовую деятельность начал в качестве кредитного работника в ликвидационной комиссии Семипалатинского филиала АО "Крамдсбанк".

С 2001-го по 2013 год работал начальником отдела процессинга и мониторинга залогов, начальником кредитного управления, исполнительным директором.

В 2013-2014 годы был советником председателя правления АО "Темірбанк", директором филиала банка в Семее.

В 2014-2021 годы работал в АО "Жилстройсбербанк Казахстана" директором операционного департамента, управляющим директором, заместителем председателя правления.

В 2021-2022 годы принят на должность генерального директора Сервисной фабрики – филиала АО "Казахтелеком" в Алматы.

С 2022-го работал руководителем управления финансов Абайской области.

В августе 2024 года назначен акимом Кокпектинского района.