Мажилис на пленарном заседании принял во втором чтении пакет законов по вопросам профилактики правонарушений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил депутат Магеррам Магеррамов, согласно принятым нормам, оставлен на прежнем уровне срок содержания несовершеннолетних в организации образования с особым режимом от шести месяцев до двух лет.
«Поскольку направление в такие организации образования не является формой наказания и связано с необходимостью обеспечения особых условий воспитания, обучения и социальной реабилитации несовершеннолетних, требующих специального педагогического подхода», - пояснил мажилисмен.
Также в Административный процедурно-процессуальный кодекс внесены поправки, повышающие требование к петиции. С целью исключения злоупотреблений, которые могут дестабилизировать общество, уточняется и расширяется перечень вопросов, которые не могут быть предметом петиции - общественная нравственность, порочащие честь и достоинство или деловую репутацию физических и юридических лиц, способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие, амнистии и помилования лиц, пропаганда войны, насилия, жестокости, разжигания расовой, религиозной вражды, экстремизма, сепаратизма и других враждебных действий, любые формы распространения и популяризации наркотических средств. Это, считают разработчики, усиливает правовые гарантии и предотвращает деструктивное использование платформы петиций.
Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение требований законодательства о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица.