Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Магеррам Магеррамов, согласно принятым нормам, оставлен на прежнем уровне срок содержания несовершеннолетних в организации образования с особым режимом от шести месяцев до двух лет.

«Поскольку направление в такие организации образования не является формой наказания и связано с необходимостью обеспечения особых условий воспитания, обучения и социальной реабилитации несовершеннолетних, требующих специального педагогического подхода», - пояснил мажилисмен.

Также в Административный процедурно-процессуальный кодекс внесены поправки, повышающие требование к петиции. С целью исключения злоупотреблений, которые могут дестабилизировать общество, уточняется и расширяется перечень вопросов, которые не могут быть предметом петиции - общественная нравственность, порочащие честь и достоинство или деловую репутацию физических и юридических лиц, способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие, амнистии и помилования лиц, пропаганда войны, насилия, жестокости, разжигания расовой, религиозной вражды, экстремизма, сепаратизма и других враждебных действий, любые формы распространения и популяризации наркотических средств. Это, считают разработчики, усиливает правовые гарантии и предотвращает деструктивное использование платформы петиций.

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение требований законодательства о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица.