Подробную информацию об этом предоставили в госкорпорации «Правительство для граждан»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 октября в городах Шымкент, Конаев, Усть-Каменогорск, Уральск и Караганда изменились адреса дежурных ЦОНов, сообщает Kazpravda.kz

Напомним, дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00.

При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00.

По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00.

В госкорпорации добавили, что рабочий день в ЦОНах ВКО начинается и заканчивается на час раньше.