КГД разъяснил вопросы по работе ИС KEDEN

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что 11 апреля 2026 года в рамках автоматизации таможенных процедур и минимизации человеческого фактора при оказании государственных услуг состоялся запуск информационной системы KEDEN, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

С момента запуска системы оформлено уже более 44 тысяч деклараций на товары.

Среднее время выпуска деклараций при отсутствии рисков по системе управления рисками (СУР) составляет всего 2–3 минуты. Если система выявляет риски, проводятся дополнительные таможенные проверки в рамках законодательства.

С начала работы системы выявлено 4 980 нарушений, по которым в бюджет дополнительно взыскано 2,7 млрд. тенге таможенных платежей.

Отдельные вопросы возникали по таможенному оформлению медицинских товаров.

Так, произошло продолжительное оформление одного из медицинских товаров (C1-ингибитор, полученный из плазмы), связанное с необходимостью проведения дополнительных консультаций КГД с Министерством здравоохранения для его классификации с перечнем из более 3 тыс. медицинских товаров, освобожденных от НДС (Постановление Правительства от 31 декабря 2025 года №1203).

По итогам проведенной работы льгота по уплате НДС была предоставлена в полном объеме, при этом обращений и претензий со стороны декларанта в адрес КГД не поступало. Данный случай носил единичный характер и не связан с функционированием системы KEDEN.

Все необходимые справочники в ИС KEDEN были обновлены своевременно.

Также в ходе таможенного оформления строительных материалов для строительства завода возник вопрос по заполнению поля «Порядковый номер компонента».

Согласно решению Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года №75, в данном поле допускается указание не более трех цифровых символов.

После поступления обращения от участника внешнеэкономической деятельности Комитетом госдоходов оперативно принято решение об увеличении размера данного поля.

Указанная ситуация затронула только двух участников ВЭД, необходимые технические доработки уже выполнены.

По отдельным обращениям в части отказа выпуска товаров при наличии денежных средств на лицевых счетах установлено, что отказ был произведен правомерно в соответствии с таможенным законодательством, в связи с отсутствием денежных средств на лицевых счетах участников ВЭД.

Таким образом, информация о неправомерном отказе не соответствует действительности. Следует отметить, что, если отказ в выпуске декларации произошел по причинам, связанным с функционированием ИС KEDEN, при наличии средств на лицевом счете, плательщик вправе обратиться в КГД МФ РК в установленном порядке для возврата списанных средств.

С момента запуска ИС KEDEN по направлению «Экспорт» выпущено 7 080 деклараций, из них таможенному досмотру подверглись 108 деклараций, что составляет 1,5%. Все досмотры проводились в рамках системы управления рисками и строго в соответствии с нормами таможенного законодательства.

Таким образом, информационная система KEDEN функционирует в штатном режиме, а возникающие отдельные вопросы оперативно отрабатываются в рабочем порядке. Все таможенные процедуры осуществляются в соответствии с действующим законодательством и направлены на обеспечение прозрачности, законности и защиты экономических интересов государства.