Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности

Минтруда пересматривает подходы к оказанию соцподдержки семьям, чьи близкие оказались в критической жизненной ситуации. Ведомство разработало поправки в действующие правила проведения медико-социальной экспертизы и назначения госвыплаты, которые кардинально меняют порядок оформления документов для находящихся в коматозном состоянии, сообщает Kazpravda.kz
Как уточняется, главная цель внедряемых изменений заключается в устранении административных барьеров и обеспечении гражданам беспрепятственного доступа к гарантированным мерам социальной поддержки.
Ранее процесс подачи документов в таких случаях мог вызывать объективные сложности. Теперь новый алгоритм официально закрепляет право подачи заявления на медико-социальную экспертизу за близкими родственниками или супругами пациента.
Такой подход позволяет оперативно решить сразу несколько жизненно важных вопросов, включая установление статуса и своевременное назначение государственного пособия человеку, находящемуся в коме.
Предлагаемые нормы не только делают процедуру назначения выплат более прозрачной и доступной, но и значительно улучшают порядок организации социальной помощи для данной категории граждан, добавили в Минтруда.
Проект приказа вынесен на публичное обсуждение на интернет-портале «Открытые НПА».