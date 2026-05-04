Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности

Минтруда пересматривает подходы к оказанию соцподдержки семьям, чьи близкие оказались в критической жизненной ситуации. Ведомство разработало поправки в действующие правила проведения медико-социальной экспертизы и назначения госвыплаты, которые кардинально меняют порядок оформления документов для находящихся в коматозном состоянии, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, главная цель внедряемых изменений заключается в устранении административных барьеров и обеспечении гражданам беспрепятственного доступа к гарантированным мерам социальной поддержки.

Ранее процесс подачи документов в таких случаях мог вызывать объективные сложности. Теперь новый алгоритм официально закрепляет право подачи заявления на медико-социальную экспертизу за близкими родственниками или супругами пациента.

Такой подход позволяет оперативно решить сразу несколько жизненно важных вопросов, включая установление статуса и своевременное назначение государственного пособия человеку, находящемуся в коме.

Предлагаемые нормы не только делают процедуру назначения выплат более прозрачной и доступной, но и значительно улучшают порядок организации социальной помощи для данной категории граждан, добавили в Минтруда.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение на интернет-портале «Открытые НПА».