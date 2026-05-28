Казахстанцы смогут оформить техпаспорт на недвижимость только в онлайн-формате

На портале eGov.kz обновлены госуслуги по выдаче технического паспорта на объекты недвижимости, а также дубликата кадастрового паспорта. Теперь пользователи могут сразу оплатить услугу при подаче заявки и получить результат в электронном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

Ранее для оплаты и получения результата необходимо было посещать ЦОНы.

Теперь процесс полностью переведен в онлайн: оплата производится при подаче заявки, а готовый технический паспорт или дубликат кадастрового паспорта автоматически загружается в Истории получения услуг в Личном кабинете пользователя на портале eGov.kz.

Срок оказания услуги зависит от типа объекта недвижимости.

Чтобы воспользоваться услугами, пользователю необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Главная» – «Недвижимость» – «Покупка, продажа, аренда» или «Жилищные отношения»;

- выбрать услугу «Выдача технического паспорта объектов недвижимости» или «Выдача дубликата кадастрового паспорта»;

- указать тип заявления и тип недвижимости, а также выбрать филиал НАО ГК «Правительство для граждан»;

- заполнить необходимые данные, произвести оплату и подписать запрос одним из доступных методов подписания.

«В рамках дальнейшей цифровизации государственных услуг с 1 июня 2026 года прием заявлений на выдачу технического паспорта объектов недвижимости и дубликата кадастрового паспорта через операторов в ЦОНах будет прекращен. Услуги будут предоставляться исключительно в онлайн-формате через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile. Теперь пользователям не нужно отдельно производить оплату и посещать ЦОН для получения техпаспорта – весь процесс доступен в электронном виде, а готовая справка будет доступна в Личном кабинете eGov.kz», – отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Стоит отметить, что получение услуги «Выдача технического паспорта объектов недвижимости» также доступно в приложении eGov mobile.