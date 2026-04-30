Мостом доверия назвала «е-Otinish» глава Минкультуры Аида Балаева

Конференция, приуроченная к 5-летию ИС «e-Otinish», на тему «e-Otinish» – основной инструмент реализации концепции «слышащего государства» состоялась в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры РК

В юбилейном мероприятии приняли участие помощник Президента РК по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, а также представители центральных государственных и местных исполнительных органов.

С приветственным словом выступил помощник Президента.

«За пять лет работы система «e-Otinish» стала объективным индикатором восприятия населением государственных институтов и способствовала формированию новой этики государственной службы, основанной на прозрачности и подотчетности. Работа с обращениями граждан выстроена как единый целостный механизм, который обеспечивает не только оперативную обработку обращений граждан, но и дает объективную оценку деятельности государственных органов», - отметил Ержан Жиенбаев.

В своем поздравлении заместитель Премьер-министра подчеркнула, что «e-Otinish» стал практическим воплощением стратегического курса Главы государства на построение «Слышащего государства».

«Принятые по инициативе Касым-Жомарта Кемелевича Токаева конституционные реформы закрепили новые стандарты построения Справедливого Казахстана, где приоритетом являются права человека, подотчетность власти и открытый диалог с гражданами. Именно этим принципам в полной мере соответствует деятельность системы «e-Otinish», ставшей действенным механизмом реализации конституционного права граждан на обращение и участие в решении государственных вопросов. Ежегодно через платформу рассматриваются миллионы обращений граждан, и за каждой цифрой стоит конкретный человек, его запрос, ожидание справедливости и доверие к государству. По сути, «е-Otinish» стал мостом доверия между обществом и институтами власти», - отметила Аида Балаева.

В ходе конференции с поздравлениями к участникам обратились также заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Канатбек Жайсанбаев, директор Академии политического менеджмента партии AMANAT Тамара Дуйсенова, председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Сабит Нурлыбай, председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК Аслан Тукиев.

Конференция продолжилась выступлениями, посвященными работе фронт-линий, роли ИИ в госсекторе и стандартам взаимодействия с населением.

Сегодня «е-Otinish» - полноценная государственная экосистема, объединяющая порядка 50 тысяч административных органов и организаций. Платформой пользуются более 3 млн заявителей со всей страны. За 5 лет работы системой обработано свыше 16 млн обращений.

Завершилось мероприятие церемонией награждения государственных служащих, внесших вклад в развитие сферы взаимодействия государства и общества.

Указом Касым-Жомарта Токаева ряд лиц были отмечены государственными наградами: орденами «Құрмет», «Айбын» имени Бауыржана Момышулы II степени и медалью «Ерен еңбегі үшін», а также грамотами «Құрмет» и «Алғыс» от Президента. Ряду государственных служащих были вручены благодарственные письма Заместителя Премьер-министра-Министра культуры и информации РК.

Также в рамках конференции состоялись тематические семинары, посвященные практическим аспектам работы с обращениями граждан.

Популярное

Все
В десятке сильнейших
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Когда в ауле не хватает девушек...
Учиться делать правильный выбор
Новые подходы к профессии
Рождение диалога
Все внимание – ветеранам
Құлагер казахского кино
Информативно и безболезненно
Ранняя диагностика спасает жизни
Создается технопарк
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
В ожидании нейрохирурга
Выбор молодых
Инвестиции превращаются в производства
С учетом современных градостроительных тенденций
Символ гражданского согласия
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Инновации в медобразовании
Внесите свой вклад в коллективную безопасность
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
В Приаралье становится больше зеленых зон
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Поздравили фронтового связиста
Реальность, призывающая к действиям
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

КГД разъяснил вопросы по работе ИС KEDEN
Казахстанцам разрешили сдавать экзамен на права неограничен…
Госуслугу для трудовых иммигрантов полностью перевели в онл…
Более 112 млрд тенге выплачено в виде пособий и выплат в 20…

