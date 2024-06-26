Суд по делу Бишимбаева: адвокат прокомментировал возможные нарушения присяжных заседателей

Защитник потерпевшей стороны Игорь Вранчев обратил внимание на противоречия в доводах, которые были приведены стороной защиты в своей апелляционной жалобе, сообщает Kazpravda.kz

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По его словам, никаких нарушений в суде первой инстанции зафиксировано не было. Номера присяжным присвоили при помощи жеребьевки путем извлечения билетов из урны.

«Инициатором того, чтобы дело рассматривалось судом присяжных, был сам Бишимбаев. Он хотел, чтобы дело было рассмотрено максимально беспристрастным составом. Если сторона защиты усмотрела на самом важном этапе какое-либо нарушение, связанное с формированием коллегии присяжных заседателей. Если рассчитываете, что сможете донести до присяжных заседателей свою позицию, ждете какого-либо приговора, связанного с тем обвинением, с которым Бишимбаев предан суду, то в первую очередь заинтересованы в том, чтобы на этой же стадии обратить внимание, в том числе и суда, и гособвинителя, что допущено нарушение, которое впоследствии может стать существенным основанием для изменения приговора. Этого сделано не было. Данная процедура нарушена не была», – подытожил он.

Он попросил оставить апелляционные жалобы стороны защиты осужденных без удовлетворения, а приговор суда - в силе.

Напомним, ранее адвокат Куандыка Бишимбаева - Ерлан Газымжанов - перечислил нарушения в суде первой инстанции, которые, могут быть основанием для изменения приговору Куандыку Бишимбаеву. По его словам, одна из присяжных заседателей была подвержена влиянию общественного мнения.