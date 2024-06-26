Адвокат Бишимбаева заявил о нарушениях со стороны присяжных

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова, сообщает Kazpravda.kz

На первом заседании апелляционной коллегии выступил адвокат Ерлан Газымжанов. Он перечислил нарушения в суде первой инстанции, которые могут быть основанием для изменения приговору Куандыку Бишимбаеву. По его словам, одна из присяжных заседателей была подвержена влиянию общественного мнения.

«Это присяжный заседатель под номером четыре. Со своего аккаунта она оставила комментарий о том, что была выбрана в качестве присяжного заседателя и заявила, что выборы были честными и открытыми. В комментариях несколько пользователей начали оказывать на нее давление. Также присяжный заседатель в ходе слушания подписалась на аккаунт судмедэксперта Тахира Халимназарова, который активно критиковал заключение московских экспертов по делу. Кроме того, она подписалась на аккаунт потерпевшего Айтбека Амангельды, где он представлял информацию об обстоятельствах дела в своей интерпретации», – заявил адвокат.

В завершение своего выступления на судебном заседании он добавил, что сторона защиты рассчитывает на изменения или отмену приговора.