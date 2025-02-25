Адвоката из Алматы осудили за подстрекательство к даче взятки

Его посадили на 7 лет
Медеуским районным судом Алматы осуждены адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Наинбаев Р. и жители города Туяшев Д., Сакенова Г., передает Kazpravda.kz со ссылкой на ANTIKOR
Они признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве жителей города к даче взятки в размере более 30 млн тенге должностным лицам государственных органов под предлогом узаконения здания бывшего детского сада под жилые помещения.
Приговором суда Сакеновой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Туяшеву – 4 лет лишения свободы и Наинбаеву - 1 года лишения свободы.
Кроме этого, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт не вступил в законную силу.