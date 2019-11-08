Аэропорт и школу в Семее назовут в честь Абая

Предложение семейчан о присвоении аэропорту города имени Абая, а образовательным учреждениям Семея имен выдающихся личностей одобрено на областной ономастической комиссии и поддержано депутатами Восточно-Казахстанского областного маслихата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Инфоцентр города.
"Документы направлены в республиканскую ономастическую комиссию. Особенно символично, что Международный аэропорт Семея теперь будет носить имя нашего великого земляка – Абая. В следующем году вся страна отпразднует 175-летие Абая. В следующем году в области пройдет более 500 мероприятий, посвященных этому знаковому для казахстанцев юбилею", – говорится в сообщении.
Отмечается, что учебным заведениям города будут присвоены имена выдающихся личностей. Средняя школа № 2 – имени Каныша Сатпаева, школа-комплекс №3 – имени Мухтара Ауэзова, школа №34 получит имя в честь легендарного командира Бауыржана Момышулы, школа-гимназия №37 – имени Ыбырая Алтынсарина, школа №39 – имени Алихана Бокейханова, школа №47 – имени Ахмета Байтурсынова, школа №49 – имени Абая, Пригородная средняя школа – имени Жусипбека Аймауытова.
"Это дань памяти известным казахстанцам, внесшим вклад в развитие страны. Молодое поколение должно знать историю и чтить имена тех, кто своим трудом и достижениями прославил родную землю", – подчеркивается в сообщении.
