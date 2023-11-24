67 млн тенге ущерба по котельным Семея выявило АФМ

67 млн тенге ущерба по трем котельным в Семее выявили сотрудники департамента АФМ по области Абай, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По информации АФМ, в 2022 году на текущий ремонт котельных Семея выделили деньги из бюджета. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию еще в 1934 году, до сих пор приводит зимой к перебоям по поставкам теплоэнергии.

Специалисты отмечают, что в среднем в отопительный сезон фиксируются около трех перебоев подачи теплоснабжения в сутки. В целом в Семее функционируют 1 ТЭЦ, 17 котельных и 72 тепловых пункта.

Аналогичные проблемы с отоплением фиксируются в городах Аягозе и Курчатове, где средний износ тепловых сетей составляет 53% и 35% соответственно.

Создана комиссия, куда вошли специалисты управления энергетики и ЖКХ, ДВГА, департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ, жилищной инспекции.

"По подозрению в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, в отношении директора подрядной компании ведется досудебное расследование. В рамках уголовного дела начаты проверки 14 объектов теплоснабжения, ремонтом которых на 1,2 млрд тенге занималась данная организация.

После регистрации досудебного расследования и следственных действий подрядчик установил и запустил экономайзер котла стоимостью 32 млн тенге взамен установленного в прошлом году под видом нового, но являющегося б/у устройства в котельной поселка Шульбинск", – сообщили в агентстве.

В итоге защищены права более 1,3 тысячи абонентов теплоснабжения. К системе отопления подключены 8 бюджетных организаций, 4 социальных объекта, 24 коммунальных предприятия.

Таким образом, исключена возможная критическая ситуация с обеспечением теплоснабжением объектов жизнеобеспечения и населения пригорода.

Расследование продолжается. Иная информация по статье 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в АФМ.