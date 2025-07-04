На побережье озера Алаколь началась подача электроэнергии от новой подстанции «Акши», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области Жетісу

Фото: акимат области Жетісу

Для обеспечения стабильного электроснабжения курортной зоны были построены высоковольтные линии от Бесколя до Акши и возведена современная подстанция. Ранее существующая инфраструктура не справлялась с возросшей нагрузкой: наблюдались частые отключения и нехватка мощности.

«Для решения проблемы проложено 56 километров линии электропередачи напряжением 110 кВт и построена подстанция мощностью 32 МВт. Это в три раза превышает текущую потребность, которая составляет около 10 МВт. Изначально завершение работ планировалось на следующий год, однако подрядчику удалось ускорить строительство, и с 4 по 6 июня началась подача энергии», — рассказал Айдар Абишев, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района.

Предприниматели, работающие в прибрежной зоне, отмечают значительное улучшение условий.

«Раньше перебои с электричеством мешали работе. Когда одновременно включались кондиционеры, бойлеры и холодильники, напряжение падало, техника рисковала выйти из строя. Теперь всё стабильно. Это важный шаг в развитии всего побережья», — поделился мнением предприниматель Асхат Слямов.

В перспективе новая линия будет обеспечивать энергоснабжение и канализационных очистных сооружений. В 2023 году в селе Акши проложили почти 70 километров канализационных сетей, а в апреле текущего года началось строительство КОС.

Сейчас ведутся земляные работы: подготовка котлованов под лабораторное здание, очистные сооружения и отстойники. Завершение строительства планируется на 2026 год. По словам Абишева, очищенные сточные воды будут проходить биологическую очистку и использоваться в качестве технической воды для полива.

Для улучшения связи и качества интернета на побережье работают 16 базовых станций. В 2024 году была проложена оптико-волоконная линия, и туристические объекты подключаются к сети поэтапно.