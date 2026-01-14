Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск Қамза Қайсар Бақытжанұлы (18 сентября 1995 года рождения). В АФМ раскрыли новые детали по делу блогера-миллионника, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/qais_arr/

- Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». Он подозревается в пособничестве в незаконной игорной деятельности, - заявили в агентстве.

По информации АФМ, на протяжении 5 лет подозреваемый вел активную блогерскую деятельность в «Instagram» под наименованием «qais_arr» (2,4 млн подписчиков), а также администрировал закрытый канал «Қора энтертейнмэнт» в «Telegram» (368 тыс).

Используя личные аккаунты в социальных сетях, Қамза Қ.Б. систематически размещал видеоматериалы и публикации, содержащие прямые ссылки, графические элементы и призывы к регистрации и участию в азартных играх на сайте «Pinco» для граждан Казахстана. Дополнительно под видеороликами размещался его персональный промокод, предоставляющий пользователям бонусы.

- Таким образом, Қамза Қ.Б. осуществлял рекламу онлайн-платформы, направленную на привлечение граждан к участию в азартных играх, что позволяло ему получать доход в виде вознаграждений, бонусов либо процентных отчислений от игровой платформы. Для сокрытия незаконных доходов подозреваемый использовал криптокошелёк, на который от организаторов интернет-казино «Pinco» поступали платежи. С санкции суда на криптоактивы - 182 736,741 USDT - наложен арест, - сообщили в АФМ.

Информацию о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть.

Розыскное дело на 30-летнего инфлюенсера было зарегистрировано 10 января 2026 года в Астане.