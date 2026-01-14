АФМ раскрыло подробности по делу блогера Кайсара Камзы

Закон и Порядок
135
Дана Аменова
специальный корреспондент

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск Қамза Қайсар Бақытжанұлы (18 сентября 1995 года рождения). В АФМ раскрыли новые детали по делу блогера-миллионника, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/qais_arr/

- Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». Он подозревается в пособничестве в незаконной игорной деятельности, - заявили в агентстве.

По информации АФМ, на протяжении 5 лет подозреваемый вел активную блогерскую деятельность в «Instagram» под наименованием «qais_arr» (2,4 млн подписчиков), а также администрировал закрытый канал «Қора энтертейнмэнт» в «Telegram» (368 тыс).

Используя личные аккаунты в социальных сетях, Қамза Қ.Б. систематически размещал видеоматериалы и публикации, содержащие прямые ссылки, графические элементы и призывы к регистрации и участию в азартных играх на сайте «Pinco» для граждан Казахстана. Дополнительно под видеороликами размещался его персональный промокод, предоставляющий пользователям бонусы.

- Таким образом, Қамза Қ.Б. осуществлял рекламу онлайн-платформы, направленную на привлечение граждан к участию в азартных играх, что позволяло ему получать доход в виде вознаграждений, бонусов либо процентных отчислений от игровой платформы. Для сокрытия незаконных доходов подозреваемый использовал криптокошелёк, на который от организаторов интернет-казино «Pinco» поступали платежи. С санкции суда на криптоактивы - 182 736,741 USDT - наложен арест, - сообщили в АФМ.

Информацию о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть.

Розыскное дело на 30-летнего инфлюенсера было зарегистрировано 10 января 2026 года в Астане.

#АФМ #розыск #блогер #Кайсар Камза

Популярное

Все
Ждем успеха от «Торпедо»
Двенадцать друзей в одном строю
В приоритете – профилактика
Книги отправились в путь
В селе – новая школа
В Туркестане строят роддом
Турнир в Катаре
Мушкетеры выступили в Фуджейре
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Четвертый проигрыш подряд
С лудоманией борются системно
Растет доступность транспорта для людей с инвалидностью
Здесь вырастут будущие Менделеевы и Сатпаевы
Расставляя танки, самолеты, корабли... на карте
Туризм начинается с логистики и дорог
Красиво, удобно и с пользой
Патруль в деле – порядок на улицах
Печенье со вкусом шубата
Лучший комбат – в Караганде
Ароматное предпринимательство
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Афера сорвалась в кабинете директора
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

С лудоманией борются системно
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В приоритете – профилактика
Invivo Business подозревают в нарушении антимонопольного за…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]