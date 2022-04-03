25 марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой Комитета национальной безопасности задержан агент иностранной разведки гражданин Казахстана "А", планировавший покушение на Президента РК и ряд высокопоставленных государственных служащих, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Одновременно, отметили в комитете, им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

"В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.

Кроме того, агенту "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", - сообщили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия гражданин Казахстана признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства.

В настоящее время КНБ проводит расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 4 статьи 255 (акт терроризма) УК РК.