Столичные жители могут сообщить о наркопреступлениях через платформу Smart Astana

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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Департамент полиции и прокуратура столицы применяют цифровые технологии для борьбы с наркобизнесом

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В приложении Smart Astana действует сервис «Отправь обращение: Нет – наркотикам». С его помощью граждане могут передавать информацию о граффити, листовках и интернет-магазинах, причастных к распространению наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечают полицейские, система оперативного реагирования позволяет устранять наркорекламу в кратчайшие сроки, информируя заявителя о принятых мерах.

Начальник Управления досудебного расследования прокуратуры города Астаны Олжас Жаппаров отмечает, что современные наркогруппировки действуют через децентрализованные схемы, активно используя цифровые платформы. Вербовка новых участников ведется через OLX, Instagram и Telegram, а сбыт осуществляется бесконтактно через «закладчиков».

– Расчеты проводятся в криптовалюте, связь поддерживается через анонимные мессенджеры с использованием VPN и сети TOR. Поэтому борьба с наркоугрозой требует системного подхода, межведомственного взаимодействия и вовлечения всего общества, – отметил представитель прокуратуры.

 

 

#наркопреступления #Smart Astana

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