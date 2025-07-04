Департамент полиции и прокуратура столицы применяют цифровые технологии для борьбы с наркобизнесом

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В приложении Smart Astana действует сервис «Отправь обращение: Нет – наркотикам». С его помощью граждане могут передавать информацию о граффити, листовках и интернет-магазинах, причастных к распространению наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечают полицейские, система оперативного реагирования позволяет устранять наркорекламу в кратчайшие сроки, информируя заявителя о принятых мерах.

Начальник Управления досудебного расследования прокуратуры города Астаны Олжас Жаппаров отмечает, что современные наркогруппировки действуют через децентрализованные схемы, активно используя цифровые платформы. Вербовка новых участников ведется через OLX, Instagram и Telegram, а сбыт осуществляется бесконтактно через «закладчиков».