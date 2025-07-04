В Актау семья угрозами и насилием принуждала инвалидов к попрошайничеству

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В качестве подсудимых предстали 50-летняя женщина и двое ее сыновей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приговором Актауского городского суда трое осуждены за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 126 (незаконное лишение свободы) и 128 (эксплуатация лица) УК, передает Kazpravda.kz 

По данным Генпрокуратуры РК, в период с октября 2023 года по март 2024 года осужденные насильно удерживали в Актау двух лиц с инвалидностью и эксплуатировали их с целью получения прибыли, принуждая к попрошайничеству в общественных местах.

Двое потерпевших, не имеющие нижних конечностей, были обманом вывезены из Караганды, изначально принуждались к попрошайничеству в Семее, а после перевезены в Актау, где эксплуатировались на местных рынках, получаемые ими деньги изымались осужденными.

На протяжении всего времени потерпевшие подвергались угрозам, психологическому и физическому насилию, в том числе за попытки побега. Лишь в марте 2024 года один из них смог обратиться в полицию, что позволило раскрыть преступную схему.

Стоит отметить, что в качестве подсудимых предстали 50-летняя женщина и двое ее сыновей. Всем троим участникам «семейного бизнеса» назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы региона продолжают целенаправленную работу по выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми.

- Просим сообщать об известных вам фактах незаконного лишения свободы и иных деяниях, связанных с эксплуатацией людей, по телефону доверия прокуратуры Мангистауской области: 8 (747) 139-18-39. Анонимность и конфиденциальность гарантированы, - добавили в пресс-службе.

#преступление #инвалиды #попрошайничество

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