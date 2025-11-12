Аграрии нарушали специальный налоговый режим в Костанайской области

Налоги,Закон и Порядок
54
Дана Аменова
специальный корреспондент

Вместо 10% индивидуального подоходного налога они платили только 0,5% единого земельного налога

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура района Беимбета Майлина Костанайской области в ходе анализа выявила факты налоговых нарушений со стороны двух крестьянских хозяйств, сообщает Kazpravda.kz 

Было установлено, что крестьянскими хозяйствами необоснованно применялся специальный налоговый режим, вместо 10% индивидуального подоходного налога они платили только 0,5% единого земельного налога.

Налогоплательщики превысили допустимую совокупную площадь земельных участков (предельный размер – 3500 га) для применения специального налогового режима для крестьянских или фермерских хозяйств.

К примеру, крестьянское хозяйство владеет земельными участками общей площадью 3663 га, но к нему применялась налоговая ставка в размере 0,5%. В результате занижения налоговой ставки за 2023-2024 годы уплачено налогов на сумму 814 тыс тенге.

По акту надзора прокуратуры района нарушения налогового режима устранили, и крестьянские хозяйства уплатили налоги на сумму 8,5 млн тенге.

#налоги #прокуратура #Костанайская область #аграрии #режим

Популярное

Все
Молодежь созидает будущее
Все строго по правилам
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
В Астане дан старт работе международных шахматных клубов Сергея Карякина
На счету уже 18 медалей!
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
Нашествие диких животных наблюдают в Костанайской области
О новой парадигме законотворчества в Казахстане
Лучший киберспортсмен планеты
Комедия страстей
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Горожане смогут напрямую влиять на развитие мегаполиса
Вклад молодых ученых в развитие медицины
По данным АТР
Юные патриоты приняли присягу
Живая связь времен
Состязались юные таланты
Маленькие шаги для больших достижений
Устранить асимметрию банковских рисков
Бесплатные препараты получают свыше 3 млн казахстанцев
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Заработал кирпичный завод
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
У школы – новоселье!
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Salyq.AI помогает казахстанцам разобраться в налогах
Количество сел без алкоголя увеличилось в Кызылординской об…
Недостроенные квартиры для очередников закупили в Павлодарс…
В Астане служебная собака обнаружила гашиш в авто

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]