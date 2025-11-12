Вместо 10% индивидуального подоходного налога они платили только 0,5% единого земельного налога

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура района Беимбета Майлина Костанайской области в ходе анализа выявила факты налоговых нарушений со стороны двух крестьянских хозяйств, сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что крестьянскими хозяйствами необоснованно применялся специальный налоговый режим, вместо 10% индивидуального подоходного налога они платили только 0,5% единого земельного налога.

Налогоплательщики превысили допустимую совокупную площадь земельных участков (предельный размер – 3500 га) для применения специального налогового режима для крестьянских или фермерских хозяйств.

К примеру, крестьянское хозяйство владеет земельными участками общей площадью 3663 га, но к нему применялась налоговая ставка в размере 0,5%. В результате занижения налоговой ставки за 2023-2024 годы уплачено налогов на сумму 814 тыс тенге.

По акту надзора прокуратуры района нарушения налогового режима устранили, и крестьянские хозяйства уплатили налоги на сумму 8,5 млн тенге.