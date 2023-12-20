Аида Балаева: Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» — награда за упорство талантливой молодежи

Культура и общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Сегодня в Астане авторам 30 лучших проектов в сфере бизнеса, науки, культуры, медиа и информационных технологий вручили гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

Фото: gov.kz

Как сообщается, в церемонии приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты Мажилиса, представители совета молодежной политики при президенте РК, видные деятели.      

Стоит отметить, что грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» был учрежден главой государства в 2021 году в целях поддержки новых и действующих инициатив молодых казахстанцев. 63 человека уже успешно реализуют свои проекты в разных областях не только в Казахстане, но и за рубежом.

Аида Балаева поприветствовала участников торжественной церемонии.

«Мы живем в эпоху больших перемен и на нашу молодежь возложена важнейшая ответственность – выбирать верные ориентиры, быть достойными гражданами, стремиться к успеху через саморазвитие, учебу и трудолюбие.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание молодежи, ее развитию, открытию новых и широких возможностей для нее.

«Молодые люди, идущие по пути трудолюбия, знаний, глубоко понимающие смысл человеческого достоинства и уважения к традициям предков - наша общая надежда. Грант, обладателем которого вы сегодня стали - это награда за ваше упорство и талант, трудолюбие и самоотверженность, признание вашей значимости и потенциала. Пусть он станет для вас стимулом для дальнейшего развития. Пусть каждый ваш шаг приводит к новым достижениям и открытиям, а ваши творческие, научные, бизнес идеи позволят внести весомый вклад в развитие нашей страны. Я верю, что вы сделаете наш Казахстан еще лучше!», - отметила министр.

30 авторам лучших проектов вручили гранты на 3 миллиона тенге каждый.

В текущем году для участия в конкурсе по 5 направлениям поступило более 3000 заявок. В их числе проекты, направленные на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижения народных и культурных традиций и искусства, реализацию научных исследований, стартапов и проектов в области IT, креативных бизнес-идей в области основных секторов экономики.       

В ведомстве добавили, что с 1992 года молодежи, занимающейся плодотворной научной, творческой, креативной деятельностью, а также имеющей достижения в спорте ежегодно присуждаются государственная молодежная премия «Дарын», молодые казахстанские писатели и поэты становятся обладателями Президентской литературной премии, талантливые ученые получают премии имени Д.А. Кунаева и научные стипендии.

 

#молодежь #гранты #Аида Балаева #МКИ #«Тәуелсіздік ұрпақтары»

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