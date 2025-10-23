В преддверии Дня Республики в театре «Астана Опера» состоялась встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с победителями и лауреатами престижных международных конкурсов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры

В числе участников Айгерим Алтынбек, студентка Академии театра La Scala (Италия), обладательница Гран-при XI международного оперного конкурса «CLIP 2025» в Портофино; Ержан Максим, обладатель Гран-при международного конкурса исполнителей «Sanremo Best Song – 2025» в Дубай; Александр Лим, обладатель Гран-при XXI международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2025» в Казани; Ернар Садырбаева (Amre), участник международного музыкального конкурса «Интервидение – 2025» в Москве; Алмагүл Батталиева, обладательница Гран-при XXXIV международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2025»; а также группа «El Voice», обладатели Гран-при международного фестиваля-конкурса «Soldier’s Envelope – 2025» в Ставрополе и дуэт домбристов «Temirlan & Yernat», обладатели Гран-при «Open Italy – 2023» и другие.

Аида Балаева вручила им благодарственные письма Министерства культуры и информации РК. По словам министра, успехи молодых исполнителей, музыкантов и артистов — это весомый вклад в укрепление международного авторитета Казахстана и продвижение казахстанской культуры.

«Сегодня, в преддверии праздника, мы встретились с вами — людьми, которые внесли огромный вклад в развитие культуры нашей страны. Ваши победы на международной арене — это гордость Казахстана. Я искренне благодарю вас за ваш труд и талант, за преданность своему делу и любовь к культуре. Отдельно хочу выразить благодарность вашим родителям и учителям. Именно они открыли перед вами дорогу в искусство, поддержали ваш выбор», - сказала Аида Балаева.

Молодые артисты на встрече поделились своими впечатлениями, рассказали о творческом пути, достижениях и планах, и высказали свои предложения по развитию сферы культуры и государственной поддержки молодых талантов.

За последние годы казахстанские исполнители, артисты и музыканты уверенно демонстрируют высокий профессионализм и творческую индивидуальность, представляя Казахстан на престижных мировых конкурсах.

Численность учащихся и студентов образовательных учреждений культуры, ставших призерами и победителями республиканских и международных конкурсов, возросла на 14,9%. Только в 2025 году 1511 студентов творческих вузов и колледжей получили статус лауреатов и дипломантов.