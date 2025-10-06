Аида Балаева напомнила о законодательстве по установке памятников в Казахстане

Культура
К сожалению, случаи незаконной установки памятников не так уж редки.

Фото: Минкультуры РК

Министр культуры и информации Аида Балаева напомнила о законодательстве в отношении установки памятников в республике, сообщает Kazpravda.kz

По ее словам, желание увековечить память выдающихся людей – вполне понятно и похвально. Но при этом инициаторы часто забывают, что это большая ответственность. К сожалению, случаи незаконной установки памятников в Казахстане не так уж и редки.

"По данным анализа, проведенного экспертами Министерства культуры и информации РК, за последние пять лет в десяти регионах страны были установлены 49 памятников с нарушением законодательства. Больше всего памятников, возведенных самовольно – в Туркестанской (17 случаев) и Костанайской (15 случаев) областях", - написала она на своей странице в Facebook.

Есть факты, когда памятники устанавливались даже несмотря на то, что их проекты были отклонены Республиканской комиссией. Нередки случаи, когда монументальные сооружения устанавливались на частных территориях без чётко различия между памятником и малыми архитектурными формами.

"Установка монументов — это не только добрые намерения, это прежде всего порядок и ответственность. Хотелось бы, чтобы меценаты и спонсоры, проявляющие искреннюю инициативу, принимали это во внимание. Акиматы же должны строго следить за соблюдением законности и не допускать нарушений", - отметила глава ведомства.

Каждый новый памятник должен устанавливаться в соответствии с законом «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», работы по установлению сооружений монументального искусства осуществляют местные исполнительные органы. Порядок установления сооружений регулируется Правилами, утвержденными министерством.

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях установлены штрафы за нарушение правил установления сооружений монументального искусства: на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти МРП, с приостановлением производимых работ.

"Также, в некоторых случаях памятники устанавливаются на частных территориях, при этом не учитывается эстетический облик общественного пространства. В конечном итоге это негативно сказывается на уважении к историческим личностям.

Верность истории начинается с соблюдения порядка. Ведь памятник — это не просто знак почтения к прошлому, но и наш общий завет потомкам", - добавила Аида Балаева.

В качестве положительного примера она привела памятник выдающемуся деятелю культуры и искусства Нургисе Тлендиеву, открытому на днях на его малой родине, в селе Өтеген батыр Алматинской области.

Памятник Нургисе-ага выполнен с высоким художественным вкусом, эстетически выверен и отличается гармоничностью форм, отметила министр.

#закон #Минкультуры #памятник

