Аида Балаева поддержала выступающих на Олимпиаде спортсменок Казахстана

Она обратилась к дзюдоистке Абибе Абужакыновой и отметила ее невероятное мужество и самоотверженность, передает Kazpravda.kz

Фото: ijf.org

Руководитель Национальной комиссии по делам женщин, министр культуры и информации РК Аида Балаева поддержала спортсменок, отстаивающих честь Казахстана на Олимпиаде в Париже.

«В Париже стартовали главные Игры четырехлетия. Олимпиада – это величественный Гимн торжества спорта, силы духа, мира и единения человечества. Казахстан вступил в олимпийскую семью на заре своей Независимости. В этом году наша страна принимает участие на Летних Олимпийских играх в восьмой раз. И атлеты, защищающие цвета нашего флага, выступают с неизменным успехом», - написала Балаева на своей странице в фейсбуке.

Она поздравила первых призеров Игр из Казахстана – обладателей «бронзы» стрелков Александру Ле и Ислама Сатпаева и чемпиона Олимпиады по дзюдо Елдоса Сметова.

«Как руководитель Национальной комиссии по делам женщин, особо хочу поддержать наших девушек, отстаивающих честь Казахстана на Олимпиаде. Вчера вся страна с замиранием сердца наблюдала за драматичной схваткой нашей Абибы Абужакыновой за «бронзу» по дзюдо. Несмотря на недомогание, она проявила невероятное мужество и самоотверженность и оказалась всего лишь в шаге от заветной медали. Я прошу Вас, Абиба, не отчаиваться! Уверена, что ваши главные победы впереди!» - подчеркнула Аида Балаева.