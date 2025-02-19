Казахстан получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2026 года

Фото: пресс-служба НОК РК

Национальный Олимпийский комитет Казахстана получил официальное приглашение на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, сообщает Kazpravda.kz

По информации НОК РК, официальное письмо направил Международный Олимпийский комитет (МОК) в рамках традиционной процедуры, которая подтверждает участие страны в главном зимнем спортивном событии четырехлетия.

Казахстанские спортсмены выступают на зимних Олимпийских играх, начиная с 1994 года, когда страна впервые приняла участие в Играх как независимое государство. За этот период атлеты РК завоевали 8 медалей. Среди них одно золото, три серебра и четыре бронзы.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля, добавили в НОК.