В МОК приняли отставку Томаса Баха

Отставка вступит в силу после 23 июня, когда состоится передача полномочий новому президенту МОК

Фото: olympics.com

Выборы пройдут 20 марта в Греции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял отставку президента МОК Томаса Баха с поста члена организации. Об этом сообщается на сайте МОК.

Выборы нового главы МОК пройдут 20 марта в рамках 144-й сессии организации в Греции, на этот пост претендуют семь кандидатов.

Бах в августе 2024 года объявил, что не будет переизбираться на новый срок.

Баху 71 год, он является членом МОК с 1991-го, он возглавил организацию в 2013 году на восемь лет, а потом остался на посту на новый четырехлетний срок. Он является чемпионом Олимпийских игр 1976 года в командном турнире рапиристов.