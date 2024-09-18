Во Франции разгорелся скандал из-за олимпийских колец на Эйфелевой башне

Скандалы , В мире , Олимпиада
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Петицию против этих колец уже подписали более 40 тысяч человек

Фото: пресс-служба НОК РК

Во Франции разгорелся скандал из-за желания мэрии Парижа оставить олимпийские кольца на Эйфелевой башне. Мэр столицы Анн Идальго высказалась за то, чтобы оставить олимпийские кольца на башне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на BILD

«Как мэр Парижа, решение принимаю я. И у меня есть одобрение Международного олимпийского комитета. Так что да, они останутся на Эйфелевой башне», — сказала Идальго.

Впрочем, те кольца, которые висят на башне сейчас, придётся заменить гораздо более лёгкой копией, чтобы конструкция могла выдерживать штормовые погодные условия.

Однако у этого плана появляется всё больше противников. Так, против олимпийских колец на Эйфелевой башне выступили потомки инженера Гюстава Эйфеля. По их словам, главная достопримечательность французской столицы «не может использоваться в качестве рекламной площадки».

Петицию против предложения Идальго в интернете уже подписали более 40 тысяч человек. Также в ситуацию вмешалась министр культуры Франции Рашида Дати: она отметила, что любое изменение Эйфелевой башни как охраняемого памятника требует разрешения.

«Вывешивание олимпийских колец было сделано в порядке исключения и с помощью специального олимпийского закона, но он действует только временно», — добавила Дати.

С другой стороны, президент Франции Эммануэль Макрон недавно поддержал планы по сохранению колец. 

#скандал #Париж #Эйфелева башня

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