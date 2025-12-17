Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева разъяснила гражданам предстоящие изменения с 1 января 2026 года в системе ОСМС и порядок получения медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz



По ее словам, получить достоверную и подробную информацию о медицинской помощи, а также по изменениям в системе ОСМС (медпомощь на уровне поликлиник, больниц, вопросы диспансеризации, лекарственного обеспечения, госпитализации, качество медпомощи, нарушения или жалобы на медперсонал и т. д.), можно через следующие официальные каналы:

-1414 – Единый контакт-центр

- SAQTANDYRYBOT – Telegram-бот

- QOLDAU 24/7 – мобильное приложение

- EGOV.KZ и EGOV MOBILE – портал и мобильное приложение электронного правительства

- Поликлиника по месту прикрепления – регистратура или ответственные специалисты.

Подводя итоги, в своем обращении министр порекомендовала казахстанцам обращаться только к официальным источникам.