Аида Балаева прокомментировала нововведения в системе ОСМС

Здравоохранение
135
Раушан Бостанова
корреспондент отдела общества

Глава ведомства призвала граждан доверять только проверенным источникам

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева разъяснила гражданам предстоящие изменения с 1 января 2026 года в системе ОСМС и порядок получения медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz 

По ее словам, получить достоверную и подробную информацию о медицинской помощи, а также по изменениям в системе ОСМС (медпомощь на уровне поликлиник, больниц, вопросы диспансеризации, лекарственного обеспечения, госпитализации, качество медпомощи, нарушения или жалобы на медперсонал и т. д.), можно через следующие официальные каналы:

-1414 – Единый контакт-центр
- SAQTANDYRYBOT – Telegram-бот
- QOLDAU 24/7 – мобильное приложение
- EGOV.KZ и EGOV MOBILE – портал и мобильное приложение электронного правительства
- Поликлиника по месту прикрепления –  регистратура или ответственные специалисты.

 

Подводя итоги, в своем обращении министр порекомендовала казахстанцам обращаться только к официальным источникам.

#ОСМС #нововведения #Аида Балаева #МКИ

