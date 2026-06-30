Аида Балаева прокомментировала судебный процесс над бывшим главредом Orda.kz

Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации посетовала, что Гульнары Бажкеновой не хватает в казахстанском информационном пространстве, сообщает газета «Время»

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Глава МКИ сегодня в кулуарах правительства высказалась по поводу судебного процесса над бывшим главным редактором издания Orda.kz

- В целом и я с тревогой, как и вы, ожидаем суда. Скажу честно: Гульнары не хватает в информационной сфере, - сказала Аида Балаева, отвечая на вопрос газеты «Время».

По ее мнению, Бажкенова - сильный журналист.

- Гульнара - профессионал, она действительно умеет делать очень интересные аналитические материалы, интересные эфиры. И самое главное, я хочу отметить: она никогда не приглашает в свой эфир людей, которые неоднозначно, только через хайп и через негатив привлекают внимание к своей персоне, оголтело критикуют власть, - отметила министр.

Вместе с тем Балаева подчеркнула, что в правовом государстве решение должен принимать исключительно суд:

- Конечно, я очень переживаю и вместе со всеми журналистами буду отслеживать судебный процесс. Но в то же время я хочу сказать: мы живем в правовом государстве. И как бы мы ни относились к кому-либо, закон един для всех.

О возбуждении нескольких уголовных дел в отношении Гульнары Бажкеновой стало известно в декабре 2025 года. Тогда же суд отправил журналистку под домашний арест. Следствие считает, что она распространяла заведомо ложные сведения, незаконно занималась предпринимательской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере и совершила хищение имущества. Бажкенова свою вину не признает.

Начало судебного процесса по этому делу назначено на 2 июля.