Пресс-секретарь Президента поздравил журналистов и отметил их вклад в развитие страны

По поручению Главы государства он также вручил журналистам ключи от новых квартир
Советник Президента - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Айбек Смадияров поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz.
По его словам, в этом году День работников СМИ широко отмечается по всему Казахстану. Ветераны отрасли и известные журналисты удостоены государственных наград, премий и грантов.
Особое внимание, отметил Айбек Смадияров, уделено социальной поддержке представителей профессии. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева ключи от квартир получили журналисты как республиканских, так и региональных средств массовой информации.
«», - процитировал слова Президента Казахстана Айбек Смадияров.
Пресс-секретарь Президента отметил, что через Фонд президентских инициатив «Dara» в этом году работникам СМИ предоставлено 66 квартир. Из них 15 находятся в Астане, 15 - в Алматы, еще по две квартиры выделены в каждом из 18 регионов страны.
«Несомненно, это доброе начинание поможет закрепить в регионах специалистов информационной сферы, что в свою очередь будет способствовать развитию местных средств массовой информации в соответствии с требованиями времени», - отметил Айбек Смадияров.