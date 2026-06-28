Пресс-секретарь Президента поздравил журналистов и отметил их вклад в развитие страны

Масс-медиа

По поручению Главы государства он также вручил журналистам ключи от новых квартир 

Фото: Акорда

Советник Президента - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Айбек Смадияров поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz.

По его словам, в этом году День работников СМИ широко отмечается по всему Казахстану. Ветераны отрасли и известные журналисты удостоены государственных наград, премий и грантов.

Особое внимание, отметил Айбек Смадияров, уделено социальной поддержке представителей профессии. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева ключи от квартир получили журналисты как республиканских, так и региональных средств массовой информации.

«Считаю, что требует должного внимания труд региональных корреспондентов, которые неустанно работают на информационном поле. Поэтому по моему поручению в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях», - процитировал слова Президента Казахстана Айбек Смадияров.

Пресс-секретарь Президента отметил, что через Фонд президентских инициатив «Dara» в этом году работникам СМИ предоставлено 66 квартир. Из них 15 находятся в Астане, 15 - в Алматы, еще по две квартиры выделены в каждом из 18 регионов страны. 

«Несомненно, это доброе начинание поможет закрепить в регионах специалистов информационной сферы, что в свою очередь будет способствовать развитию местных средств массовой информации в соответствии с требованиями времени», - отметил Айбек Смадияров.

 

#СМИ #медиа #журналистика

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