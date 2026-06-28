Аида Балаева поздравила работников СМИ с профессиональным праздником

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Заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева поздравила работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz.

В своем поздравлении министр отметила, что современная информационная среда меняется быстрее, чем когда-либо. Искусственный интеллект, социальные сети, дипфейки и огромные массивы данных трансформируют работу журналистов, однако неизменными остаются доверие аудитории, ответственность и честность перед обществом.

«Как справедливо отметил Глава государства на встрече с представителями СМИ, "Қалам елді түзейді". В этих словах отражена суть журналистской миссии. Слово способно объединять, объяснять, поддерживать и помогать обществу двигаться вперед», - отметила Аида Балаева.

Министр подчеркнула, что с 1 июля в Казахстане начинает действовать новая Народная Конституция, закрепляющая верховенство закона, защиту прав граждан и открытость государственных институтов. По ее словам, для медиасферы этот этап имеет особое значение, поскольку конституционные гарантии свободы слова, права граждан на получение достоверной информации, защиты персональных данных и ответственности в публичном пространстве создают новые условия для развития профессиональной журналистики.

Особую благодарность Аида Балаева выразила представителям СМИ за работу по разъяснению конституционной реформы. Она отметила, что благодаря журналистам граждане получили не только оперативную информацию, но и понимание сути проводимых преобразований. Экспертные материалы, аналитика, прямые трансляции и общественные дискуссии сделали процесс реформ более открытым и понятным.

По словам министра, сегодня перед журналистским сообществом стоят новые задачи. В условиях распространения дезинформации и информационных манипуляций профессиональные медиа должны оставаться надежным источником проверенной информации, качественной аналитики и ответственного общественного диалога.

Аида Балаева также напомнила, что государство продолжает поддерживать работников отрасли. За последние три года жильем в Астане обеспечены 200 журналистов, а в текущем году квартиры получат еще 66 работников информационной сферы, включая представителей региональных средств массовой информации.

«Благодарю вас за ежедневный труд, профессионализм и преданность делу. Благодаря вашей работе сложные государственные решения становятся понятнее для людей, а реформы обретают не только официальный, но и человеческий смысл», - поздравила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации.

В завершение она пожелала представителям отечественных СМИ крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, новых профессиональных достижений и успехов в работе.