Аида Балаева провела встречу с членами национального курултая в Алматы

Правительство
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Вчера в Алматы состоялась встреча министра культуры и информации Республики Казахстан, секретаря национального курултая Аиды Балаевой с членами национального курултая, передает Kazpravda.kz.

Фото Минкультуры и информации

На встрече был обсужден широкий круг вопросов, касающихся послания главы государства, поручений и месседжей, данных им на II заседании курултая и текущих актуальных вопросов общества.

«Участники встречи обсудили работу по формированию новой идентичности нации, принятию концепции культуры в соответствии с инициативой главы государства «Развитие сферы образования, науки и культуры», – говорится в сообщении министерства культуры и информации республики.

Министр призвала членов курултая проводить более тесную совместную работу, чтобы противостоять в обществе вещам, чуждым мировоззрению нашего народа, усилить информационно-идеологическую работу среди молодежи с учетом сложной геополитической ситуации в мире и кризиса мировой экономики.

В свою очередь, члены курултая попросили рассмотреть вопросы создания специальных рабочих групп при организации, в которых обсуждались бы актуальные темы в обществе и вырабатывались рекомендации для решения острых вопросов, а также выпуска специального СМИ, в котором бы освещалась работа курултая.

#Национальный курултай #Аида Балаева

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