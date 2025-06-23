В прошлом году ЕБРР более чем в 3 раза увеличил объем ежегодных инвестиций в казахстанскую экономику

Фото: пресс-служба Правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Астану для участия в 37-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы Правительства, были обсуждены вопросы сотрудничества в области развития транспортной инфраструктуры, «зеленой» энергетики, МСБ, сельского хозяйства, информационных технологий и др.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание роли Европейского банка реконструкции и развития, активно участвующего в работе по развитию национальной экономики и модернизации инфраструктуры. Мы с вами тесно сотрудничаем по многим направлениям и высоко ценим стратегический характер взаимодействия. Наш фокус ориентирован на трансформацию экономического развития в пользу увеличения качественного роста и повышения благосостояния населения. Только в прошлом году мы с Вами подписали 25 новых проектов на рекордную сумму $935 млн в перспективных сферах. Правительство Казахстана выражает готовность к углублению партнерства с Европейским банком реконструкции и развития по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В прошлом году ЕБРР более чем в 3 раза увеличил объем ежегодных инвестиций в казахстанскую экономику. Сторонами было подписано 25 проектов, среди которых строительство новых очистных сооружений и сопутствующей инфраструктуры в Актобе, первый крупный проект ГЧП по строительству многопрофильной больницы на 630 коек в Кокшетау и др.

Упор был сделан на поддержку малого и среднего бизнеса путем консультирования и предоставления кредитных линий через отечественные финансовые институты. В целом текущий портфель включает 129 активных проектов на сумму более $3,2 млрд, из которых 75% приходится на сектор устойчивой инфраструктуры. Всего за период совместной работы пул составил 340 проектов на сумму $11,6 млрд.

В ходе встречи рассмотрен проект строительства подстанции в Астане, необходимый для повышения надежности электроснабжения и обеспечения растущих потребностей столицы в электроэнергии. Внимание также уделено совместной разработке страновой платформы РК по справедливому энергетическому переходу (Just Energy Transition Partnership). Платформа JETP станет важным инструментом привлечения «зеленых» инвестиций в отрасль энергетики.

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо отметила рекордное увеличение объемов инвестиций ЕБРР в РК в прошлом году, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия с Казахстаном и совместной реализации проектов в области устойчивой экономики. ЕБРР поддержит реализацию проектов в рамках Национального инфраструктурного плана до 2029 года.

В рамках встречи состоялось подписание соглашения между АО «НК «КазАвтоЖол» и ЕБРР по финансированию реконструкции участка автомобильной дороги «Актобе - Улгайсын», протяженностью 136 км. Дорога будет 1 технической категории с 4-х полосным движением, общая протяженность – 234 км. Проект является важным для развития транспортной связанности и обеспечения транзитного потока через территорию РК.