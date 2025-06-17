В Сарани проходит республиканский семинар-совещание по развитию моногородов

Правительство,Экономика,Экология
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Венера Баталова
корреспондент

В Карагандинской области по поручению Премьер-министра проходит республиканский семинар-совещание «Будущее моногородов: положительный опыт и устойчивое развитие», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В мероприятии приняли участие акимы 20 моногородов, вице-министры и представители экспертного сообщества. Внимание уделено исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по диверсификации и развитию экономики моногородов.

В ходе семинар совещания обсуждены тенденции развития моногородов и текущие вызовы, стоящие в области укрепления структуры экономики. Подняты темы формирования дорожной карты устойчивого развития моногородов, отмечена важность внедрения цифровых решений и проектов Smart City, рассмотрены успешные отечественные и международные кейсы устойчивого развития малых промышленных городов. В этом контексте отмечен положительный опыт города Сарань, который был исключен из числа моногородов в результате создания индустриальной зоны и сейчас наращивает промышленную мощность.

Так, в Сарани в результате мер поддержки создана индустриальная зона Saran, что способствовало диверсификации экономики.

С 2019 по 2024 годы объемы промышленного производства в городе выросли в 5,6 раза, доля обрабатывающей отрасли достигла 92%. Налоговые поступления увеличились в три раза. На новых заводах создано свыше 2 тыс. рабочих мест, и дальнейшие проекты обеспечат еще порядка 3,5 тыс., что привлечет как местных жителей, так и работников из других регионов.

Создание новых производств способствует росту занятости и развитию МСБ, а также модернизации городской инфраструктурЫ и жилищного строительства. В текущем году в экономику города планируется привлечь более 76 млрд тенге инвестиций.

В целом, в Казахстане в результате реализации системных мер поддержки регионов количество моногородов сокращено с 27 до 20, что означает рост крупных производств и иных различных направлений экономики.

По итогам семинара-совещания участники посетили ряд промышленных и социальных объектов Сарани.

В настоящее время в Карагандинской области насчитывается четыре моногорода – Темиртау, Шахтинск, Абай и Балхаш, в которых проживает около 340 тыс. человек, что составляет около трети населения региона. На долю моногородов приходится почти половина промышленного производства области.

Работа продолжается, добавили в кабмине.

#развитие #моногорода #Сарань #семинар-совещание

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