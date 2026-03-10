В рамках рабочей поездки членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» в область Ұлытау на площадке завода Kazkat компании Kazakhmys Smelting в Жезказгане состоялась встреча с трудовым коллективом предприятия, сообщает Kazpravda.kz

Члены коалиции, прибывшие в регион, рассказали о ключевых положениях проекта новой Конституции и значении предстоящего республиканского референдума, который состоится 15 марта. Делегацию возглавила заместитель Премьер-министра-Министр культуры и информации РК Аида Балаева, участие во встрече также приняли депутат Мажилиса Парламента Аманжол Алтай, государственный и общественный деятель, юрист Серик Акылбай, деятель системы образования Нурлан Дулатбеков, а также государственный и общественный деятель Абельгазы Кусаинов.

Обращаясь к трудовому коллективу компании, Аида Балаева подчеркнула, что ключевым принципом проекта новой Конституции является приоритет прав, свобод и безопасности человека, а также усиление гарантий защиты работников.

«Главное изменение заключается в том, что в центре Конституции находится человек – его права, свободы и безопасность. Для промышленности особенно важны нормы, которые напрямую касаются трудовых коллективов. Основной закон закрепляет право на труд, безопасные условия работы и справедливую оплату без дискриминации. Эти нормы направлены на снижение производственного травматизма и сохранение здоровья работников. Это означает, что ответственность работодателя и государства за условия труда закрепляется на самом высоком уровне – в Конституции. В стране, где действует принцип верховенства закона, выше предсказуемость, ниже риски и больше уверенности в завтрашнем дне. А значит – больше возможностей для развития предприятий и благополучия семей работников», – сказала Аида Балаева.

Продолжая разговор, участники встречи отметили, что для крупных производственных коллективов конституционная реформа важна не только как политическое событие, но и как решение, связанное с повседневной жизнью работников, стабильностью предприятий, защитой трудовых прав и уверенностью в завтрашнем дне. Именно поэтому в центре обсуждения оказались нормы о безопасных условиях труда, справедливой оплате, верховенстве закона, защите прав граждан и предсказуемости государственных решений.

В ходе встречи также выступили представители государственно-общественного, экспертного и научного сообщества. В своих выступлениях они акцентировали внимание на правовом значении проекта Новой Конституции, его роли в укреплении принципов справедливости и законности, а также на важности осознанного участия граждан в референдуме как механизме прямого волеизъявления народа.

«Конституция 1995 года принималась в совершенно иных условиях, когда страна проходила через сложный этап становления и разрыва прежних экономических связей. Сегодня Казахстан — уже состоявшееся государство, и потому новая Конституция является не случайным шагом, а ответом на изменившуюся реальность и новые задачи развития. Особенно важно, что проект готовился открыто, с участием отечественных ученых, юристов, экспертов и с учетом тысяч предложений граждан. Это позволяет говорить о действительно народном характере документа и о том, что его содержание опирается на общественный запрос, исторический опыт и стратегическое видение будущего страны», – отметил Серик Акылбай.

Наряду с этим другие участники встречи подчеркивали, что проект Новой Конституции отражает запрос общества на справедливые правила, укрепление социальных гарантий, защиту человека труда и повышение ответственности государства и работодателей.

Позицию предприятия озвучила сотрудница завода Kazkat Алтынай Алпамысова, подчеркнув, что человек труда должен восприниматься не как часть производственного механизма, а как опора государства и его главное достояние.

«Я как молодой работник считаю, что Новая Конституция дает человеку труда не только уверенность, но и высокую ответственность. В документе четко обозначено, что человек, его жизнь, права и свободы являются высшей ценностью государства. Для нас это означает, что рабочий человек – не просто участник производственного процесса, а основа экономики и важнейшая часть будущего страны. Мы своим честным трудом развиваем Казахстан, а государство должно защищать наши права, достоинство и безопасность. Именно поэтому я призываю всех принять участие в референдуме и вместе строить Новый Казахстан», – отметила Алтынай Алпамысова.

По итогам встречи работники предприятия выразили поддержку конституционной реформе и отметили важность участия в предстоящем республиканском референдуме.