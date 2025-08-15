В формате открытого диалога горожане задавали вопросы и получали ответы

Фото: пресс-служба МКИ

Сегодня в Шымкенте прошла встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с жителями города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

В рамках проводимых по поручению Президента страны реформ министр представила ключевые проекты министерства и озвучила результаты работы по основным приоритетам, а также обозначила планы на будущее.

В формате открытого диалога шымкентцы задавали вопросы и получали ответы. После встречи министр провела личный прием и ответила на вопросы жителей.

Завершился визит Аиды Балаевой брифингом для представителей СМИ, на котором обсуждались актуальные вопросы медиасферы, молодежной политики и культуры.