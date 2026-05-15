Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем семьи

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook обратилась к казахстанцам в связи со знаменательной датой, сообщает Kazpravda.kz

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Международным днем семьи! Семья - это опора человека, источник любви, поддержки и духовной силы. Именно в семье закладываются основы характера, нравственные ориентиры, уважение к старшим, забота о младших и любовь к Родине. Недаром в народе говорят: «Отан отбасынан басталады» - «Родина начинается с семьи». Для нашего народа особое значение всегда имел Шаңырақ - символ единства, преемственности поколений, мира и благополучия. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев: «Для нашего народа семья – это сакральное понятие. Семья оказывает определяющее влияние на процесс формирования человека как личности и гражданина». Эти слова отражают глубокую связь между благополучием семьи, воспитанием подрастающего поколения и устойчивым развитием государства», – говорится в тексте поздравления.

По словам Аиды Балаевой, Конституция РК закрепляет особую защиту брака и семьи, материнства, отцовства и детства.

«Сегодня мы видим, что институт семьи в Казахстане продолжает укрепляться. Согласно социологическим исследованиям, для большинства казахстанцев главными жизненными ценностями остаются взаимная любовь, уважение, доверие и понимание между супругами, родителями и детьми. Именно эти духовные основы формируют крепкие и счастливые семьи. Особую роль играют программы поддержки молодых семей и родителей. Реализуются образовательные инициативы для пар, вступающих в брак, развивается проект «Академия родителей», направленный на укрепление культуры воспитания и повышение родительской ответственности. Важный вклад в укрепление семейных ценностей вносят Союз отцов и Союз матерей. Это волонтеры из числа активных родителей, деятельность которых направлена на сохранение преемственности поколений, воспитание подрастающего поколения и укрепление культуры ответственного родительства. Значимую помощь гражданам оказывают Центры поддержки семьи, которые становятся надежной опорой для тысяч казахстанских семей по всей стране», – отметила министр.

Кроме того, Аида Балаева пожелала, чтобы в каждом доме царили мир, согласие и взаимопонимание, а также чтобы каждый шанырак был крепким, а семейные традиции, уважение и любовь передавались из поколения в поколение.