Глава Минкультуры приняла участие в мероприятии, ставшем уникальной площадкой для открытого диалога, обмена опытом и поиска новых идей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Санкт-Петербурге открылся Одиннадцатый Международный форум объединенных культур. В этом году он проходит под девизом: «Возвращение к культуре – новые возможности». Участники обсуждают пути сохранения культурного наследия, роль цифровых технологий, развитие креативной экономики и укрепление международного диалога через искусство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры РК

В работе форума приняла участие казахстанская делегация во главе с министром культуры и информации РК Аидой Балаевой. Приветствуя собравшихся, казахстанский министр отметила, что культура является источником духовного единения, созидания и вдохновения, объединяя народы, но, не становясь при этом политическим инструментом.

Обращаясь к широкой общественности двух стран, Аида Балаева предложила принять совместные меры по сохранению независимости и чистоты культурного пространства. В качестве ключевых возможностей она назвала образовательные функции культуры, культурную дипломатию, креативную экономику и цифровые технологии.

«Мы видим, что за последние десятилетия глобализация, цифровизация, урбанизация меняют нашу жизнь. Эти процессы открывают новые формы взаимодействия, но, одновременно, несут риск утраты традиций и исторической памяти. Именно поэтому возвращение к культуре сегодня означает не только сохранение наследия, но и его адаптацию к современному миру», - отметила Аида Балаева.

В рамках форума также состоялась двусторонняя встреча Аиды Балаевой с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Аида Балаева выразила благодарность российской стороне за постоянную поддержку культурных инициатив.

В частности, в октябре запланировано проведение Дней культуры Казахстана в России. Программа обещает быть насыщенной и многогранной. В Новой Третьяковской галерее откроется выставка шедевров из коллекции Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева. На сцене Малого театра будет представлен спектакль «Парасат майданы» — современная философская драма. Дни казахстанского кино познакомят российскую публику с новыми именами и актуальными темами современного казахстанского кинематографа. Заключительным событием Дней культуры Казахстана в РФ станет Гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

По итогам встречи министры подтвердили стремление к углублению партнерства, обмену лучшими практиками, реализации совместных проектов и развитию прямых контактов между учреждениями культуры двух стран