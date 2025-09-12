Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства

118

Глава Минкультуры приняла участие в мероприятии, ставшем уникальной площадкой для открытого диалога, обмена опытом и поиска новых идей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Санкт-Петербурге открылся Одиннадцатый Международный форум объединенных культур. В этом году он проходит под девизом: «Возвращение к культуре – новые возможности». Участники обсуждают пути сохранения культурного наследия, роль цифровых технологий, развитие креативной экономики и укрепление международного диалога через искусство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры РК

В работе форума приняла участие казахстанская делегация во главе с министром культуры и информации РК Аидой Балаевой. Приветствуя собравшихся, казахстанский министр отметила, что культура является источником духовного единения, созидания и вдохновения, объединяя народы, но, не становясь при этом политическим инструментом.

Обращаясь к широкой общественности двух стран, Аида Балаева предложила принять совместные меры по сохранению независимости и чистоты культурного пространства. В качестве ключевых возможностей она назвала образовательные функции культуры, культурную дипломатию, креативную экономику и цифровые технологии.

«Мы видим, что за последние десятилетия глобализация, цифровизация, урбанизация меняют нашу жизнь. Эти процессы открывают новые формы взаимодействия, но, одновременно, несут риск утраты традиций и исторической памяти. Именно поэтому возвращение к культуре сегодня означает не только сохранение наследия, но и его адаптацию к современному миру», - отметила Аида Балаева.

В рамках форума также состоялась двусторонняя встреча Аиды Балаевой с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Аида Балаева выразила благодарность российской стороне за постоянную поддержку культурных инициатив.

В частности, в октябре запланировано проведение Дней культуры Казахстана в России. Программа обещает быть насыщенной и многогранной. В Новой Третьяковской галерее откроется выставка шедевров из коллекции Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева. На сцене Малого театра будет представлен спектакль «Парасат майданы» — современная философская драма. Дни казахстанского кино познакомят российскую публику с новыми именами и актуальными темами современного казахстанского кинематографа. Заключительным событием Дней культуры Казахстана в РФ станет Гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

По итогам встречи министры подтвердили стремление к углублению партнерства, обмену лучшими практиками, реализации совместных проектов и развитию прямых контактов между учреждениями культуры двух стран

#форум #Аида Балаева #Санкт-Петербург

Популярное

Все
Стройматериалы по евростандарту
Судьи повышают свою квалификацию
Диалог через искусство
Совершенствовать условия для бизнеса
Дома возводят на селе
Три года на кардинальное преобразование
Синие глаза степи
Страна ускоряет индустриализацию и цифровую трансформацию строительной отрасли
Лайкни меня. Ну, пожалуйста!
Ключевой стратегический ориентир
Задачи на предстоящий период
Приоритеты Справедливого Казахстана
Человеческий капитал – главный фактор конкурентоспособности
Основа инновационного развития
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Ресурс для обеспечения водной безопасности
«Ситуативный казахский» шагает по планете
ИИ – не вопрос будущего, это уже данность
Побеждают на олимпиадах, ведут проекты
В контексте языковой политики
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
Свыше 1 млрд тенге задолжали жители Костанайской области за коммунальные услуги
Умер итальянский модельер Джорджо Армани
Музей в ЗКО собирает рукописи, хранящиеся в семьях несколько поколений
Определены приоритетные виды спорта
Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Президент выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября
Форум молодых религиозных лидеров: преемственность диалога и взгляд в будущее
Представителей Торговой палаты США и ведущих американских компаний приняли в Кабмине
Президент наградил работников нефтегазовой отрасли Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта

Читайте также

Совершенствовать условия для бизнеса
Диана Вишнева выступит с балетом «Шехеразада» в «Астана Опе…
Стартовали съемки международного проекта Димаша и Hunan Bro…
В Москве звучал кюй «Әлқисса»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]